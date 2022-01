A10 interrotta all'incrocio con l'A26: non mancano i disagi a Masone e sull'Aurelia

Sulla A10 Genova-Savona, per lavori, fino alle 6 di lunedì 24 gennaio, il traffico proveniente da Genova è stato deviato obbligatoriamente in A26 Genova-Gravellona Toce e non stanno mancando i primi disagi sia sull'autostrada che sulla viabilità ordinaria.

Gli automobilisti infatti potranno uscire dall'A26 e rientrare a Masone in direzione Savona senza pagare il pedaggio o in alternativa, possono anticipare l'uscita sulla A10 alla stazione di Genova Prà, percorrere l'Aurelia Aurelia e rientrando in autostrada ad Arenzano, per proseguire verso la città della Torretta.

Sull'Aurelia, ricorda Autostrade, è presente il divieto di circolazione per i veicoli con peso superiore alle 20 tonnellate, che devono immettersi obbligatoriamente in A26.

La deviazione sarà presente anche il prossimo fine settimana dal 28 alle 6 del 31 gennaio.