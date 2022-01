Soccorsi mobilitati quest'oggi a Stella, in località Mezzano, per un incendio divampato in una zona boschiva adiacente ad alcune abitazioni.

Immediato l'intervento sul posto dei Vigili del Fuoco, della squadra Aib comunale e dei militi della Croce Rossa. Presente anche il sindaco Andrea Castellini.

Grazie al rapido arrivo dei soccorsi la situazione, dopo attimi di apprensione, è tornata sotto controllo.