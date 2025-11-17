 / Cronaca

Sconvolto per la morte del cane investito, dà in escandescenze contro la Polizia Locale: arrestato

L'animale era stato travolto da un'auto pirata, dileguatasi dopo l'incidente. Il trentenne in manette per aver opposto resistenza agli agenti

Disperato per la morte per investimento del suo cane si rifiuta di fornire le generalità dando in escandescenze e viene arrestato.

È successo nella notte di sabato a Savona con l'uomo, trentenne, originario della Libia, che dopo aver perso il suo amico a quattro zampe aveva scoperto che lo stesso era stato travolto mortalmente da un'auto che si era poi dileguata.

La polizia locale giunta sul posto ha chiesto i documenti al trentenne ma lo stesso ha iniziato ad inveire e ad opporre resistenza portando gli agenti ad arrestarlo.

Lo stesso poi trasferito nel comando di via Romagnoli ancora in evidente stato di alterazione è stato soccorso dall'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce d'Oro e trasportato all'ospedale San Paolo di Savona.

L'uomo è stato poi processato per direttissima in Tribunale a Savona sabato scorso. Il giudice ha disposto l'obbligo di dimora e di firma. 

Luciano Parodi

