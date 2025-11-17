Sconvolto per la morte del cane investito, dà in escandescenze contro la Polizia Locale: arrestato

Disperato per la morte per investimento del suo cane si rifiuta di fornire le generalità dando in escandescenze e viene arrestato.

È successo nella notte di sabato a Savona con l'uomo, trentenne, originario della Libia, che dopo aver perso il suo amico a quattro zampe aveva scoperto che lo stesso era stato travolto mortalmente da un'auto che si era poi dileguata.

La polizia locale giunta sul posto ha chiesto i documenti al trentenne ma lo stesso ha iniziato ad inveire e ad opporre resistenza portando gli agenti ad arrestarlo.

Lo stesso poi trasferito nel comando di via Romagnoli ancora in evidente stato di alterazione è stato soccorso dall'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce d'Oro e trasportato all'ospedale San Paolo di Savona.

L'uomo è stato poi processato per direttissima in Tribunale a Savona sabato scorso. Il giudice ha disposto l'obbligo di dimora e di firma.