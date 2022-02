Piaggio Aerospace, sindacati e azienda dal Prefetto. Nuova manifestazione d’interesse, ma si attendono con urgenza le prospettive per il futuro

Si è tenuto questo pomeriggio in Prefettura a Savona l’incontro tra le sigle sindacali territoriali Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm e il Prefetto Antonio Cananà finalizzato a rimarcare e sollecitare l’attenzione sulla vertenza Piaggio Aerospace, in vista della scadenza del prossimo 28 febbraio per la presentazione di nuove manifestazioni d'interesse al gruppo. Presenti alla riunione anche il commissario straordinario dell’azienda Vincenzo Nicastro e le RSU aziendali, in videoconferenza, nel rispetto delle normative per il contenimento del Covid.

“L’unica novità assoluta e più importante è stata portata proprio dal commissario Nicastro, il quale ci ha comunicato che oggi, poco prima dell’incontro in Prefettura, ha ricevuto una nuova manifestazione di interesse. Essendo appena pervenuta, non conosceva ancora i dettagli e pertanto non sono state ancora effettuate valutazioni di sorta da parte sua”, ha commentato Lorenzo Ferraro, segretario Fiom Cgil.

“Fondamentalmente – spiega - lo scopo dell’incontro di oggi era volto a sollecitare il MISE attraverso il Prefetto Cananà affinché dia risposte sulla necessità da parte di lavoratori e lavoratrici di conoscere, se c’è , un piano B, visto che il 28 febbraio è vicino. Pensiamo si tratti di un’istanza urgentissima, che il Prefetto solleciterà attraverso i suoi canali”.

Cosa accadrà se non ci saranno interessamenti per l’acquisto dell’azienda? Quando verrà illustrato l’eventuale piano industriale? Queste e molti altri quesiti attanagliano ormai sindacati e dipendenti che vedono stringere i tempi senza una soluzione definita. “Sono 3 anni che aspettiamo risposte – prosegue Simone Mara, coordinatore Fim Cisl Area Savona – Abbiamo ormai urgenza di sapere cosa ha intenzione di fare dell’azienda il MISE. Piaggio Aero è un’attività strategica per il sistema Paese, oppure no?”.

“Dopo un triennio di amministrazione straordinaria – conclude Mara - pensiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico, anche in videoconferenza, possa aprire un confronto per dare trasparenza alle intenzioni. Senza contare che un coinvolgimento attivo potrebbe avere ripercussioni positive sulla percezione dell’azienda nei confronti degli interessati”.

“Auspichiamo risposte precise con estrema urgenza, altrimenti saremo costretti ad azioni sindacali significative”, concludono.