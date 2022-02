Integratori alimentari: cosa sono e come sceglierli

Gli integratori alimentari, come dice il nome stesso, servono per aggiungere molti dei nutrienti che non vengono sufficientemente introdotti con la dieta. Non sono farmaci, quindi non servono a curare malattie, ma solo a migliorare o a mantenere uno stato di salute ottimale. Ecco nello specifico cosa sono gli integratori e come sceglierli.

Cosa sono gli integratori e perché utilizzarli

Gli integratori alimentari sono dei composti completamente a base naturale che possono aggiungere alla dieta quei nutrienti che potrebbero essere carenti. La diffusione sempre maggiore di una cultura salutista e più vicina ai cibi e alle sostanze genuine, ha portato molti a scegliere questi preparati per arricchire la dieta e predisporsi al migliore stato possibile di salute e di benessere.

A questo si lega anche una coscienza ambientalista consapevole dell'impoverimento nutrizionale dei cibi a causa dell'uso di coltivazioni e allevamenti intensivi, che penalizzano il contenuto dei macro e micronutrienti necessari al buon funzionamento del nostro organismo. Gli alimenti sono la fonte primaria di quello che serve per mantenere l'equilibrio bioenergetico e l'aggiunta di pesticidi e altre sofisticazioni è tutt'altro che salutare.

Ecco perché gli integratori alimentari in quanto naturali possono rispondere a questo tipo di esigenza.

La sicurezza a livello nutritivo è data non solo da leggi italiane, ma anche da disposizioni della comunità europea che ne garantiscono rigorosamente la composizione e le caratteristiche per essere commercializzati.

Come già accennato non sono prodotti curativi, quindi non hanno nulla in comune con gli effetti terapeutici dei farmaci, ma possono essere coadiuvanti al benessere e favorire uno stile di vita sano, a partire dall'alimentazione. I motivi per cui puoi scegliere di introdurre nella tua dieta uno dei tanti tipi di integratori possono essere diversi.

Tra questi molti lo fanno perché sono a conoscenza di carenze vitaminiche o di minerali, per potenziare gli effetti di alcuni farmaci, per alleviare i disturbi correlati a periodi particolari come la gravidanza o la menopausa, per favorire il dimagrimento o per aiutarsi contro l'abitudine del fumo.

Altri lo fanno per migliorare le prestazioni fisiche durante gli allenamenti o in vista di competizioni sportive, oppure per gli effetti antiossidanti e per la bellezza della pelle. Potresti assumere gli integratori alimentari per avere una spinta in più e affrontare al meglio periodi particolarmente stressanti, quando si tratta, per esempio, di impegni di lavoro importanti o prove di studio.

Altri invece optano per gli integratori con probiotici e prebiotici, utili al potenziamento del sistema immunitario attraverso un miglioramento della flora intestinale. La consapevolezza di quanti e quali utilità possono avere questi prodotti naturali è un aiuto nella scelta di quelli che vanno incontro alle tue esigenze e alle aspettative.

È sempre consigliabile informare il tuo medico curante prima di assumere qualsiasi tipo di integratore alimentare, perché saprà darti i consigli più utili in base al tuo stato di salute generale.

Leggi e direttive sugli integratori alimentari

Il Ministero della Salute e l'EFSA, acronimo che sta per "Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare" controllano e decidono quali sono le caratteristiche che gli integratori alimentari devono rispettare per essere ritenuti validi e quindi messi in commercio.

Le regole riguardano la quantità massima di principio attivo vegetale che può derivare soltanto dalle piante ammesse nell'elenco dello stesso ministero, ma anche le vitamine e i minerali. Tutte le informazioni fondamentali che devono essere preventivamente approvate da questi organi, sono riportate sull'etichetta e su un eventuale foglio illustrativo con tutte le indicazioni utili. Pur non essendo farmaci, i loro effetti devono essere comunque provati su base scientifica e rispettare i criteri di igiene e di salubrità delle materie prime che contengono.

Come scegliere gli integratori

La scelta degli integratori passa anche dai consigli che si possono chiedere agli esperti del settore come i naturopati, oltre che al tuo medico. Gli stessi prodotti si trovano sotto forma di capsule, compresse, in bustine, in barattolo da diluire in acqua o direttamente liquidi. Questi formati vanno incontro a ogni tipo di preferenza per quanto riguarda l'assunzione.

Ogni integratore ha delle dosi da rispettare giornaliere che, nel caso delle compresse e delle capsule, sono già pronte. La caratteristiche che hanno quasi tutti i formati in comune è che vanno assunti con un bicchiere d'acqua secondo la posologia indicata.

I prodotti più utilizzati sono quelli che integrano i sali minerali, le vitamine, le sostanze antiossidanti o che hanno proprietà depurative, dimagranti, energizzanti e immunostimolanti. Una raccomandazione importante è quella riguardo agli effetti che può dare un integratore, se stai seguendo una certa terapia farmacologica.

Di solito possono essere di tipo sinergico, cioè coadiuvante e di potenziamento degli effetti, o al contrario, antagonisti cioè che provocano una riduzione degli effetti sia dei medicinali che dello stesso prodotto. Per questo è bene chiedere consiglio perché tu sia sicuro di avere gli effetti benefici attesi.

Acquistare gli integratori online

