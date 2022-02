Varazze in lutto per la scomparsa della storica maestra Mina Cerruti

Ha insegnato a diverse generazioni di varazzini che la stanno ricordando con commozione in queste ore con diversi aneddoti sui social.

All'età di 88 anni è mancata Geronima Cerruti, conosciuta da tutti come la maestra Mina, che ha insegnato per più di 40 anni nella scuola elementare varazzina con un breve periodo, due anni, all'inizio della sua carriera di insegnante, in una scuola di Arabba, frazione del comune di Livinallongo, in provincia di Belluno.

Entrambi i figli hanno seguito le orme dell'insegnamento: Sergio Casali, è professore di Lingua e Letteratura Latina all’Università di Tor Vergata a Roma e la figlia Maria da diversi anni insegna al liceo Della Rovere di Savona.