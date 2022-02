Varazze, il lunedì di San Valentino alla biblioteca civica si celebra l'amore della famiglia

Il “Lunedì letterario” del 14 febbraio, alle ore 17, vedrà protagonista nella Biblioteca Civica “E. Montale” di Varazze, Angela Ruffino per la presentazione del libro “Mia figlia à scritto... Dedicato a mamma Giulia”.

Nel giorno di San Valentino, in un tempo in cui il valore della famiglia è tra quelli più svalutati da un falso progresso che moltiplica la comunicazione e ci rende isole, questo libro di memorie "incrociate" è una vera oasi tra figlia e madre.

La pubblicazione di questo libro è un monumento alla vita donata completamente, di Giulia. Ricordi, frammenti di storie, echi di tradizioni che purtroppo si sono perse. Per la famiglia un tesoro di memorie, per tutti una boccata di ossigeno in un momento di prostrazione.

Parte del ricavato di questo libro sarà devoluto a favore della ricerca sul diabete.

Ingresso gratuito, massimo 25 persone con Green Pass rafforzato.