Meteo, freddo in arrivo ma senza precipitazioni

Aria fredda in ingresso dall'Europa orientale farà abbassare le temperature a partire da domani, con oscillazioni del termometro nei giorni seguenti. Nonostante ciò le perturbazioni saranno ancora lontane dal Nordovest, che rimarrà a secco almeno per tutta la settimana prossima.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi, venerdì 25 febbraio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, nubi in temporaneo aumento in serata solo su cuneese meridionali, con possibili deboli piogge di breve durata. Piogge anche su spezzino tra pomeriggio e sera. Temperature massime in pianura intorno 10/12 °C con punte a 13/14 anche sulle coste. Venti assenti o deboli fino al pomeriggio. Dal tardo pomeriggio raffiche di Foehn anche forti su Vco, vercellese, novarese, alessandrino, e poi in serata venti forti settentrionali su Liguria centro occidentale.

Da domani, sabato 26 febbraio

Cielo in prevalenza sereno, aria per lo più molto secca con pericolo incendi. Temperature in calo domani con gelate notturne almeno fino a martedì mattina. Poi oscillazioni del termometro, soprattutto di giorno con massime che varieranno tra i 9 e i 14 °C di lunedì in pianura, e minime invece che rimarranno più stabili attorno -2/-3 °C. Sulle coste minime più calde e comprese tra 4 e 8 °C. Venti forti solo nella nottata di domani, poi deboli di direzione variabile.

