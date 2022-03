Comprare follower Instagram: 5 consigli prima di farlo

Se lavori con i social potresti aver bisogno di comprare follower Instagram prima di poter arrivare a chiedere collaborazioni con aziende particolari. I like Instagram sono infatti una delle metriche più riprese da chi poi effettivamente sceglie il creatore di contenuti con cui lavorare e funzionano un po’ come una cartina al tornasole.

Comprare follower Instagram, anche grazie a servizi come Instapiu, è un qualcosa che si può ottenere in maniera praticamente immediata. Se si vuole mitigare la spesa avendo già una base installata di utenza però ci sono dei consigli che si possono tenere a mente per ottenere qualche risultato interessante.

Con oltre 2 miliardi di utenti attivi tutti i mesi, raggiungere cifre altissime non è impossibile e anzi, può essere effettivamente molto remunerativo perché il guadagno potenziale che si può fare una volta che si è raggiunto lo status di influencer è importante.

Il perché non tutti riescano ad ottenere i numeri necessari è però complicato: crescere su Instagram non è un lavoro casuale ma, anzi, è spesso e volentieri il frutto di una strategia ragionata e delicata. Una strategia che è possibile attuare anche in completa solitudine e che richiede giusto studio e preparazione.

Andiamo a sciorinare qualche punto.

Prima di comprare follower Instagram prova a concentrarti su un argomento specifico.

Bisogna partire da un presupposto: l’algoritmo di Instagram tende a far aumentare follower Instagram dei profili che possono risultare potenzialmente interessanti per un singolo target specifico. Per questo motivo è meglio evitare di spaziare continuamente tra gli argomenti ma di concentrarsi su di un singolo argomento.

Per farlo è intelligente orientare tutte le sezioni del profilo Instagram su tale argomento, così da convincere quando chi visita il profilo che l’algoritmo. Essere trasparenti è una norma che andrebbe seguita quanto più possibile per poter risultare genuini e “veri” nei confronti della piattaforma.

Per capire l’argomento su cui concentrarsi, comunque, è necessario fare un lavoro prima: leggi il prossimo titolo per capire di che stiamo parlando!

Individua un target di riferimento prima di andare a acquistare follower

Se vuoi davvero concentrarti su di un singolo argomento allora è necessario che trovi il tuo target di riferimento, ovvero una particolare tipologia di pubblico che sarà più probabilmente interessata della massa a ciò a cui fai riferimento all’interno del tuo profilo: in questo modo l’ aumento follower diventerà effettivamente possibile

Per capire chi è questo pubblico, fortunatamente, non devi partire da zero!

Usando la sezione cerca di Instagram e sfruttando la sottosezione tags potrai capire chi il pubblico a cui devi riferirti usando un hashtag che credi rappresenti il tuo lavoro.

Tra i post che seguono quel determinato hashtag trova un profilo con un certo numero di follower ed inizia ad analizzarlo, cercando di capire chi è il suo pubblico.

Inizia a lasciare dei follow e qualche mi piace a tale pubblico, così da iniziare a comparire tra le notifiche più spesso.

In questo modo potrai sicuramente fare in maniera gratuita e organica delle interazioni che fungeranno da fondamenta per il tuo lavoro futuro.

Comprare follower Instagram non ti esime dal progettare contenuti interessanti

Questa potrà sembrare una banalità ma, in realtà, è fondamentale almeno quanto i due punti precedenti. Se vuoi far aumentare mi piace Instagram quello che devi fare è dare una motivazione a chi ti segue per lasciare un segno di apprezzamento.

Questo significa che ciò che i tuoi spettatori vedranno, i tuoi contenuti, devono avere lo scopo di catturare l’attenzione e di ricompensare l’attenzione con qualcosa: in questo caso del valore .

Altro trucco per rendere i contenuti interessanti: la località. Localizzare una foto o un contenuto permetto a questo di comparire all’interno delle ricerche di una specifica area, aumentando il potenziale numero di utenti che vanno a mettere like ad una foto.

Esistono applicazioni gratis per creare ottimi contenuti per Instagram?

Se il contenuto che si vuole creare non è una foto ma più una fotocomposizione, volendo evitare di spendere soldi (così da averne di più per comprare follower Instagram) è possibile appoggiarsi ad almeno un paio di servizi:

● Canva: strumento di progettazione grafica con interfaccia drag & drop e database online, perfetto per i principianti.

● Photopea: alternativa gratuita a Photoshop, più versatile (e difficile) del precedentemente citato Canva; perfetto se si hanno forti basi di Graphic Design.

Questo vuol dire che bisogna andare a postare o delle foto originali o qualcosa che possieda degli elementi originali. In tuo aiuto possono arrivare software come Canva, ad esempio, per la creazione di immagini uniche. È importante che, le immagini postate, risultino coerenti con ciò che vuoi comunicare e con i valori che vuoi offrire a chi ti segue in modo da

Prima di comprare follower reali pensa a fare un piano editoriale

Diverse analisi compiute da istituti di ricerca preposti hanno mostrato come esistano degli orari migliori di altri perfetti per avere follower su Instagram. In base al target che stai puntando con i tuoi contenuti esistono degli orari migliori di altri.

Se il tuo profilo, ad esempio, è incentrato su prodotti per le casalinghe pubblicare la mattina ed il pomeriggio potrebbe essere una scelta interessante; se invece è incentrato sui consigli di vita per gli Italiani in Australia dovresti postare contenuti in accordo al fuso orario australiano.

Come strutturare un piano editoriale

Scoperto l’orario non resta altro che iniziare a pensare a come realizzare un piano editoriale per non essere obbligati a comprare follower Instagram.

1. Analisi del brand: serve per scegliere cosa comunicare e come comunicarlo

2. Individuazione degli obiettivi: serve per scegliere quale è l'obiettivo da raggiungere e capire quali sono gli strumenti migliori per poterlo fare

3. Studio del target: è utile per farsi un idea di chi può essere interessato a ciò che si vuole comunicare

4. Gestione dei contenuti: necessaria per capire i “come” per andare a finalizzare un aumento follower Instagram

Aumenta i follower su Instagram attraverso la costanza nelle interazioni

Un elemento molto importante che tanti tendono a sottovalutare quando mettono in piedi la propria strategia è la costanza nelle interazioni: senza costanza non si può andare a avere follower su Instagram in maniera stabile ma anzi, c’è il rischio di una discesa verso il basso.

Instagram è una community fatta da persone che possono interagire l’una con l’altra in una varietà importante di modi differenti: attraverso i like, attraverso i commenti, attraverso i messaggi diretti (i famosi DM), attraverso le storie, il salvataggio dei post e così via.

Quali interazioni sono utili ad aumentare l’engagement per fare follower su Instagram?

Non bisognerebbe mai lesinare in azioni che possono portare a delle interazioni: se qualcuno ti segue e trovi il profilo degno di attenzione seguilo anche tu, se qualcuno commenta sotto una tua foto rispondi al commento!

Lascia i like alle foto degli hashtag che ti interessano, commenta le foto degli altri utenti che fanno parte del tuo pubblico in target, invia DM chiedendo alla gente di collaborare e così via; queste sono soltanto alcune delle interazioni possibili sulla piattaforma!

La costanza nelle interazioni, nel corso del tempo, andrà a farti creare in maniera naturale una community organica che di post in post andrà a far aumentare follower Instagram gratis tra foto e contenuti, facendoti raggiungere quindi il tuo obiettivo.