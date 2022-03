Savona, controlli della polizia locale sugli autobus Tpl: 50 multe e una segnalazione per possesso di hashish (FOTO)

Proseguono i controlli delle polizie locali di Savona, Finale Ligure e Loano a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale.

Nella giornata di ieri durante un classico controllo di presidio effettuato a bordo dei mezzi pubblici sulla tratta urbana del comune di Savona, gli agenti hanno fornito ausilio agli operatori di Tpl impegnati nelle verifiche dei titoli di viaggio ed è stata impiegata anche l'unità cinofila Lupo in uso al reparto sicurezza urbana dei comuni di Loano e Finale Ligure.

"Sono state attenzionate soprattutto le corse utilizzate dagli studenti, nelle quali l'utilizzo delle sostanze stupefacenti è ormai un fenomeno sempre più frequente" spiegano dalla polizia locale savonese.

Al termine delle operazioni sono state effettuate 50 sanzioni per infrazioni amministrative. Un cittadino di nazionalità marocchina è stato segnalato alla Prefettura di Savona per essere stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.

I controlli verranno riproposti sui territori di Loano e Finale Ligure.