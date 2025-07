Crollo parziale copertura della cappella del cimitero di Casanova: affidata la manutenzione straordinaria (FOTO)

Sono state affidate le progettazioni e gli interventi provvisori necessari per il cimitero di Casanova nel quale si è verificato il crollo parziale della copertura della cappella centrale.

"Grazie al lavoro attento degli uffici comunali è già stata affidata, a fine del mese di giugno, la progettazione della manutenzione straordinaria della cappella centrale del Cimitero di Casanova parzialmente crollata nelle scorse settimane" dice il Sindaco Luigi Pierfederici.

"Non parliamo però solo della cappella del cimitero di Casanova ma anche dei cimiteri frazionali di Pero ed Alpicella. Infatti, essendo uno dei punti del programma di mandato, è stato affidato incarico tecnico più ampio per l'ampliamento dei cimiteri frazionali di Pero ed Alpicella - continua il primo cittadino varazzino - Incarico che prevedeva già di intervenire sulla cappella del Cimitero di Casanova che, come anticipato, era già attenzionata dagli uffici per scongiurare quanto purtroppo accaduto. Ricordo che i cimiteri sono soggetti a norme e vincoli di carattere monumentale, quindi con la necessità di affidare progettazioni specifiche prima di intervenire e che comportano tempistiche non veloci per le autorizzazioni necessarie".

"Al fine di ripristinare la viabilità pedonale e la piena fruizione del cimitero è stata incaricata la manutenzione dei fabbricati comunali che provvederà ad installare protezioni per i pedoni ed a proteggere la cappella in oggetto dalle piogge. Il ringraziamento va agli uffici già 'sul pezzo' e pronti ad intervenire" conclude Pierfederici.

La scalinata del cimitero nel frattempo è chiusa da una settimana e verrà posizionato un ponteggio intorno alla cappella in modo da riaprire il prima possibile. A puntare il dito domenica scorsa il consigliere comunale di Varazze Domani e coordinatore cittadino di Forza Italia Giacomo Robello.

"Purtroppo da qualche giorno il tetto della cappella del cimitero di Casanova é parzialmente crollato. Struttura antica con copertura di ardesia. Al momento la scalinata é stata temporaneamente chiusa dal Comune il che significa che dalla piazza della Chiesa di Casanova non si può scendere ma bisogna fare un bel giro e passare da via Fossello - ha spiegato Robello - Anche se la tettoia é abbastanza distaccata dalla scalinata credo che la scalinata sia stata chiusa per precauzione, per motivi di sicurezza. Speriamo magari che la scalinata possa essere riaperta il prima possibile e magari anche pulita dell'erba che sta crescendo alta. Speriamo che la tettoia venga magari coperta da dei teloni per evitare che la pioggia possa peggiorare la situazione. Speriamo anche che si possa intervenire al piu presto per aggiustare/rifare il tetto crollato".