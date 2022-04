Armi acquistate online e detenute irregolarmente: sequestri della Polizia in tutto il savonese

Otto perquisizioni sparse su tutto il territorio provinciale, dalla costa all'entroterra, da ponente a levante, e altrettante armi sequestrate perché acquistate o detenute in maniera non conforme alle attuali leggi di pubblica sicurezza.

E' il frutto dell'operazione avviata, ai sensi dell'articolo 41 del Tulps, dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato con la collaborazione del Commissariato di Alassio, volta a prevenire e reprimere gli illeciti connessi al commercio online e alla detenzione non autorizzata di armi.

Così i poliziotti, intervenuti nelle zone di Albenga, Quiliano, Altare, Varazze, Pietra Ligure, Sassello e Celle Ligure hanno sequestrato 8 armi, di cui 3 clandestine in quanto prive della necessaria punzonatura e che superavano i 7,5 joule, tutte acquistate illegalmente sul web da siti stranieri.

In Italia la compravendita di armi sulla rete è infatti vietata, come lo è anche per quelle ad aria compressa con potenza inferiore ai 7,5 joule, che risultano in libera vendita presso i negozi autorizzati.