Asl2 rafforza gli organici: in arrivo altri 11 Oss assunti a tempo indeterminato

Dopo l’assunzione a tempo indeterminato di 20 Oss, lo scorso settembre, saranno undici i nuovi Operatori Socio-Sanitari (Oss) che l'Asl2 assumerà con contratto a tempo indeterminato.

La necessità di nuove assunzioni era stata segnalata dalla Direzione Professioni Sanitarie, che aveva evidenziato l’urgenza di garantire turni completi e continuità assistenziale nelle varie sedi territoriali a da tempo anche le organizzazioni sindacali premevano per rafforzare le assunzioni di operatori socio sanitari. Gli Oss sono infatti una figura chiave nei reparti e nei servizi, in supporto al personale infermieristico e nelle attività di assistenza diretta ai pazienti.

I nuovi operatori saranno selezionati tramite lo scorrimento della graduatoria regionale del concorso unificato Alisa, indetto nel 2019 e approvato nel 2022, prorogato nel 2025 dalla Regione Liguria. La graduatoria risulta attualmente utilizzata fino alla 275ª posizione: i prossimi undici candidati utilmente collocati saranno quindi contattati dall’azienda sanitaria.

Gli assunti entreranno nell’Area degli Operatori del comparto sanità, con contratto a tempo pieno.

Le nuove risorse saranno destinate inizialmente alla Direzione Professioni Sanitarie, che ne stabilirà la distribuzione sulle diverse sedi dell’Asl2 in base alle necessità più urgenti. L’azienda mantiene comunque la possibilità di riassegnare il personale in caso di mutate esigenze di servizio.