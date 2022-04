Un teatro più attrattivo e senza barriere architettoniche: presentato il progetto del "nuovo" Chiabrera di Savona

Partiranno entro il 29 giugno i lavori per la valorizzazione del Chiabrera, uno dei teatri storici più belli della Liguria e per la riqualificazione di piazza Diaz con opere finanziate da Regione Liguria, attraverso il Fondo Strategico, per oltre 1 milione e 800mila euro.

Il progetto è stato presentato stamani proprio nella città della Torretta dagli assessori regionali all’Urbanistica e alla Cultura, Marco Scajola e Ilaria Cavo, insieme al sindaco Marco Russo e agli assessori comunali alla Cultura, Nicoletta Negro, e alla Rigenerazione Urbana, Ilaria Becco.

Sull’edificio del Chiabrera sono previsti interventi che consentiranno l’adeguamento normativo degli spazi, la realizzazione di un bar autonomo direttamente connesso alla sala del “Ridotto” e un ascensore esterno, nonché una seconda uscita di sicurezza, per il superamento delle barriere architettoniche per rendere accessibile e adeguata dal punto di vista della prevenzione incendi la sala in questione, per il cui recupero completo, attraverso un secondo lotto di lavori, nel quale sono compresi ulteriori spazi ad oggi non utilizzati del teatro, prevede opere impiantistiche e di restauro.

Al quarto piano è previsto il rifacimento della scala interna ad uso dei locali ex Cai presenti sul lato di via Famagosta, l'inserimento di servizi igienici, un locale tecnico e la riqualificazione degli spazi ad uso uffici. Viene inoltre riqualificata la galleria affacciata sul “Ridotto” con la rimozione dell'attuale vetrata e il collegamento tramite rampa di scale con gli spazi distributivi esistenti a sud.

Il progetto, inoltre, prevede la riqualificazione della Piazza antistante al teatro Diaz, con la valorizzazione dei filari di leccio posizionati ai lati dell’area e degli spazi sottostanti a quest’ultimi anche dal punto di vista naturalistico e ambientale, attraverso l'inserimento di vasche verdi degradanti secondo la pendenza della piazza sul lato di Via Famagosta e l'inserimento di un "linea d'acqua" sul lato opposto, oltre al rifacimento della pavimentazione della piazza e della viabilità laterale di accesso al nuovo ascensore di accesso al ridotto degli spazi.

Si intende completare, inoltre, anche l'intervento esterno riorganizzando e riqualificando tutta la piazza Diaz anche nella parte antistante l'edificio delle poste Italiane, racchiusa tra Via Pertinace, Via Au Fossu e Via dei Mille.

"Un progetto importante che valorizza uno dei teatri storici più importanti e belli della Liguria - spiega l’assessore Marco Scajola - I lavori inizieranno entro fine giugno 2022 e come Regione abbiamo ritenuto importante derogare il termine previsto inizialmente, alla luce della complessità della procedura e delle difficoltà riscontrate per ottenere le autorizzazioni a causa della pandemia. Regione Liguria ha stanziato 1,2 milioni di euro di Fondo Strategico per la realizzazione delle opere, su un totale di costo 1,5 milioni di euro, una cifra importante che consentirà la realizzazione di un primo lotto di interventi. Inoltre, l’amministrazione comunale ha deciso di chiedere la riassegnazione delle somme inizialmente previste per l’intervento di sistemazione ed innovazione tecnologica dell’area mercatale del centro, in quanto il mercato verrà spostato, per la realizzazione di un secondo lotto di valorizzazione del teatro Chiabrera e della riqualificazione ambientale di Piazza Diaz. Quindi, Regione Liguria stanzierà per la realizzazione del progetto ulteriori 640 mila euro nel corso del 2023, per un totale di 1,8 milioni di euro per la valorizzazione di un edificio storico di pregio e di un’area centrale della città. Azioni concrete per riqualificare la città e valorizzare un luogo che rappresenta la storia e la cultura ligure".

"Questo è un intervento molto importante che nasce dalla necessità di investire il fondo strategico per la cultura e che dimostra un grande interesse per il territorio e per le sue istituzioni culturali - ha aggiunto l’assessore Ilaria Cavo - Rendere più attrattivo il teatro con la sua piazza e abbattere le barriere architettoniche sono tutti interventi di miglioramento che sostengono la stessa attività teatrale, tenendo conto che questo è l’unico teatro di tradizione della nostra regione, sia per la lirica con l’Opera Giocosa, che per la sinfonica. Queste risorse serviranno anche a riutilizzare spazi come quelli del ‘Ridotto’ del teatro, attualmente non aperti e che potranno imprimere nuova forza ed essere messi al servizio di innumerevoli attività. La programmazione del Chiabrera ha saputo infatti negli anni unire titoli molteplici e programmi legati alla prosa e agli eventi importanti della Liguria come Voci nell’Ombra, un appuntamento che ha accompagnato la storia del teatro. Il prossimo anno il Chiabrera compirà 170 anni e penso che possa nascere una progettualità comune e che possa essere un momento da festeggiare tutti insieme".

"Voglio ringraziare la Regione per la collaborazione e per la disponibilità dimostrata nei nostri confronti - ha aggiungo il sindaco di Savona Marco Russo - con la proroga concessa possiamo finalmente partire con i lavori e grazie alla riassegnazione delle somme inizialmente destinate ai pilomat possiamo completare l’intervento sul Ridotto del Chiabrera, sugli altri locali del teatro e, se ci riusciamo, anche su altre parti di piazza Diaz. Tra breve Savona potrà avere una nuova piazza e un teatro interamente fruibile. Quest’opera è ancora più importante visto il nostro obiettivo di un 'teatro a 360', cioè luogo di innovazione culturale aperto alla città e di stimolo alla crescita di Savona. Questi lavori rendono il teatro strutturalmente adeguato per questo tipo di progetto. Ricordiamo, infine, che abbiamo chiesto fondi PNRR per ulteriori opere di valorizzazione del teatro".

"È un nuovo slancio per la città stessa - aggiunge l'assessore Negro - Precedentemente avevamo abbozzato degli eventi in questa area, organizzati ad un tavolo comune con le diverse associazioni locali per dare di nuovo valore alla piazza e al teatro stesso, e saremo lieti di confermarli ed attuarlo non appena i lavori saranno terminati".

Ilaria Becco, assessore comunale ha concluso l'incontro con queste parole: "Sono stati fatti degli studi di conoscenza di diversi settori per massimizzare gli eventi e la progettualità stessa degli interventi, che vogliono essere sostenibili e rendere la piazza del teatro ed il teatro stesso accessibili a tutti e diventare un'area di interesse collettivo".

Successivamente i vertici comunali e regionali hanno abbandonato la Sala Rossa del Comune per spostarsi direttamente al teatro in esame, dove il primo cittadino ha spiegato sul campo i vari tipi di lavori che si andranno ad attuare: l'abbattimento delle barriere architettoniche con aggiunta di un ascensore a lato del teatro. La piazza vedrà finalmente un chiosco bar e l'edicola verrà risistemata. Saranno applicati degli ulteriori spazi verdi e l'allestimento di fontane e nuove alberature.