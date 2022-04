"Poesie e prose": a Savona la presentazione del volume dedicato a Camillo Sbarbaro

Camillo Sbarbaro "Poesie e prose", tutta l’opera nel volume de «I Meridiani» di Mondadori presentata da Giampiero Costa ed Enrico Testa conil coordinamento di Pier Luigi Ferro.

Camillo Sbarbaro «estroso fanciullo» o «storico di cupidigie e di brividi», «angelo deluso e sconsacrato», scrittore «controcorrente» o titolare di «un modo spoglio di esistere», quasi una sorta di anacoreta laico, ritirato nell’eremo di Spotorno? Molte sono state le definizioni che i critici e i biografi hanno elaborato per cercare di descrivere la complessa personalità artistica e umana di questo straordinario poeta che, in maniera memorabile, ha consegnato alla storia della letteratura italiana Genova, Savona e la provincia ligure.

Quello che appare ormai certo, al di là delle etichette incapaci di contenere tutta un’esperienza di vita e di poesia come quella di Sbarbaro, è che si tratta di uno dei maggiori poeti del Novecento italiano, che finalmente viene degnamente restituito ai lettori dal volume da poco uscito nella prestigiosa collana dei «Meridiani» raccogliendone tutti gli scritti, opportunamente corredati da un apparato critico, bibliografico, e cronologico completo, scrupoloso e puntuale, frutto di un lavoro pluridecennale del curatore Giampiero Costa.

Il volume si fregia di un saggio introduttivo di Enrico Testa, quasi una monografia che ripercorre in ordine cronologico tutte le opere di Sbarbaro, emancipando in maniera convincente la figura di Sbarbaro dai luoghi comuni a cui era stata in parte consegnata da letture più superficiali e restituendo così le molteplici sfaccettature della sua individualità esistenziale e letteraria.

Il volume verrà presentato a Savona dai due studiosi, introdotti dal prof. Pier Luigi Ferro del Liceo Chiabrera, in cui Sbarbaro studiò negli anni dell’adolescenza dal 1904 al 1908. Come preparazione all’incontro, si può intanto vedere in rete una conferenza di Pier Luigi Ferro dedicata a Sbarbaro, Dante e il Liceo Chiabrera, organizzata dalla Società Dante Alighieri di Genova.