UVOICES - I professionisti dello Speakeraggio che ti aiutano a "comunicare" in 130 lingue

Lo scenario

La globalizzazione ha accorciato le distanze fra società, culture ed economie un tempo distanti, favorendo lo sviluppo di scambi interculturali e commerciali tra le diverse aree del Pianeta e potenziando enormemente l'esigenza di comunicare nei diversi idiomi e poter così ampliare il proprio target di riferimento su scala globale.

Nello stesso tempo, la nascita e la diffusione della Rete Internet ha favorito in maniera significativa la divulgazione di contenuti audiovisivi -anche in altissima qualità- e questo ha permesso a milioni di persone e imprese di tutto il mondo di sfruttare tale tecnologia per promuovere idee, prodotti e servizi attraverso l'uso combinato di spot pubblicitari, presentazioni, tutotial e molto altro.

La capacità divulgativa offerta da Internet, unitamente ai sopracitati effetti della globalizzazione, hanno spinto il settore delle produzioni audiovisive a livelli mai raggiunti prima e non v'è dubbio alcuno che tale tendenza non potrà fare altro che crescere nei prossimi anni, anche in ragione degli importanti sviluppi che le stesse tecnologie di produzione video stanno conoscendo nel frattempo.

Gli strumenti

In questo scenario, avere la possibilità di localizzare facilmente i contenuti audiovisivi in qualsiasi lingua straniera è un fattore di importanza determinante e, quindi, individuare un partner tecnologico di comprovata serietà ed esperienza nel settore delle Traduzioni e in quello dello Speakeraggio (o Doppiaggio Pubblicitario) significa dotarsi della possibilità di ottenere questo servizio senza correre rischi e sempre con la certezza del miglior risultato possibile.

Come segnalato su H2biz.net, UVOICES è l'agenzia leader in Italia per la produzione di Voiceover professionali in ben 130 diverse lingue, con un catalogo di circa 3.000 Voci madrelingua professionali di ogni età e genere, impiegabili per le più diverse tipologie di progetto:

· spot promozionali

· documentari

· presentazioni aziendali

· segreterie telefoniche e IVR

· tutorial

· audioguide museali

· audiolibri

· podcast

· messaggi per dispositivi

e molto altro.

Attraverso una procedura semplice e intuitiva, totalmente realizzata in lingua italiana e con supporto professionale a cura di personale italiano, UVOICES offre la possibilità di scegliere direttamente online gli Speaker madrelingua più adatti a registrare i testi desiderati, nel totale rispetto di precisi requisiti tecnico-stilistici richiesti dal cliente: interpretazione, pronuncia di nomi propri, sincronizzazione a time-code, ecc.

Oltre a fornire registrazioni vocali di qualità altamente professionale in qualsiasi lingua, UVOICES offre un'ampia gamma di servizi di Editing e Post-Produzione per ogni esigenza:

· segmentazione tracce

· mixaggio con tracce musicali ed effetti sonori

· mixaggio su video

ecc.

A supporto del processo di localizzazione, UVOICES fornisce anche un servizio professionale di Sottotitolaggio, di Trascrizione da/per qualsiasi lingua nonchè un servizio professionale di Traduzione in qualsiasi combinazione linguistica.

I vantaggi

Affidarsi a UVOICES vuol dire affidarsi ad un Team di professionisti con esperienza ultraventennale in grado di gestire progetti di ogni ordine e complessità, in tempi rapidi e a costi certi e contenuti.

La consolidata partnership instaurata con una rete di Speaker professionisti operanti in oltre 90 Paesi, permette a UVOICES di ottenere, velocemente e senza intoppi, registrazioni professionali perfettamente in linea con le esigenze dei propri clienti: il servizio si colloca strategicamente "a cavallo" fra l'esigenza creativa del cliente e quella tecnico-operativa dello Speaker, colmando i "gap" di natura pratica che fra queste intercorrono e assicurando così il lineare svolgimento di ogni fase della produzione.

Lavorare con UVOICES vuol dire essere certi di ricevere esattamente ciò che ci si aspetta, senza brutte sorprese e soprattutto in tempi certi (a differenza di quanto avviene nel 90% dei casi, quando si prova a interpellare direttamente un Doppiatore - peggio se straniero)

Utilizzare i servizi UVOICES è davvero molto semplice e alla portata di tutti!

É infatti sufficiente

· visitare il sito www.uvoices.com (clicca qui per visitare il sito)

· sfogliare il catalogo e ascoltare online le demo audio degli Speaker disponibili

· scegliere le Voci che si desidera utilizzare

· richiedere un preventivo gratuito tramite l'apposito modulo online, specificando le caratteristiche del progetto che si intende realizzare

Entro poche ore il nostro Staff provvede all'invio di un preventivo non impegnativo che sarà possibile confermare direttamente online, in maniera altrettanto semplice.

Formalizzato l'ordine, il nostro Reparto Amministrativo provvede all'invio della fattura commerciale relativa al servizio, mentre un Project Manager dedicato provvede alla raccolta delle informazioni necessarie alla processazione dell'ordine e al relativo inoltro agli Speaker prescelti per la registrazione ordinata.

Una volta pronta, la registrazione viene sottoposta ad un approfondito quality-check e successivamente inviata al cliente, che potrà così implementarla nel suo progetto multimediale/audiovisivo.