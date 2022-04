Ad Albenga i "Lions Days": tre giorni con centinaia di iscritti da tutto il Nord Ovest d'Italia

Una kermesse di tre giorni, dal 23 al 25 aprile, ha visto l'arrivo da tutto il nord ovest d'Italia ad Albenga di centinaia di iscritti ai Lions Clubs.

Giornate di ricche iniziative, da quelle turistiche a quelle culturali e benefiche, tra le quali la cena medioevale nel refettorio del Seminario Vescovile, le iniziative della Banca degli Occhi, unita alla raccolta di occhiali per il Terzo Mondo. Ma anche la presentazione della scuola per cani da guida per i ciechi, o la visita al frantoio "Sommariva" e il concerto dell'accademia verdiana "E. Marcelli" di Albenga tenutosi presso il parco della Clinica San Michele del prof Nicola Nante.

E, per concludere, non potevano mancare gli onori al 25 aprile per celebrare la Festa della Liberazione.