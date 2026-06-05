Borghetto, all’IC "Val Varatella" nasce il "Muro di Athena": arte e ceramica contro il disagio giovanile

Lunedì 8 giugno, dalle ore 10.00, presso la sede dell’IC “Val Varatella”, si terrà l’inaugurazione del “Muro di Athena”: il prodotto del progetto pluriennale Cer- Amica, che, in un’ottica di prevenzione del disagio, vuole proporre agli alunni un’esperienza altamente concreta e formativa sul piano cognitivo e relazionale.

L’I.C. “Val Varatella” disponendo, nella sede centrale in via Trilussa a Borghetto S. Spirito, di un laboratorio di ceramica e di un forno rinnovati con i fondi del PNRR e con il contributo dell’amministrazione comunale, da sempre sensibile a tutte le richieste ricevute dalla scuola, si è imbarcato in questa eccitante avventura.

Il laboratorio di arte permanente, che promuove la sperimentazione e l’uso creativo di materiali e tecniche artistiche, ha una ricaduta anche sul territorio circostante, perché la realizzazione delle opere d’arte famose “riviste con gli occhi e le mani dei bambini”, posizionate sul muro di cinta dell’edificio scolastico, dà vita ad un vero e proprio museo all’aperto, visionabile dai cittadini e non.

“La sfida di oggi e di domani”, secondo il Dirigente Scolastico Dott. Andrea Rossato, nella nostra realtà sociale, sempre più individualistica e tecnologica, è quella di aiutare i bambini a “riappropriarsi” delle proprie mani, per diventare progettisti e artefici del proprio agire”.