Cantinette per vino, 5 ragioni per cui tutti gli amanti del vino dovrebbero averne una

La qualità delle nostre terre e i microclimi che si sviluppano lungo lo stivale hanno fatto sì che l’Italia diventasse uno dei maggiori produttori di vino al mondo. Il vino è da sempre strettamente connesso alla storia e alle tradizioni del nostro Paese e proprio per questo motivo è uno degli elementi immancabili a qualsiasi pranzo, cena o momento conviviale in una cucina italiana. Eppure in molte case manca uno strumento fondamentale per la sua conservazione: la cantinetta per il vino.

La cantinetta per il vino (cantinetta vino) è un elettrodomestico di dimensioni contenute che assomiglia ad un piccolo frigorifero ed è ideato per la sola conservazione del vino.

Se anche voi siete degli appassionati di vino ma non avete ancora una cantinetta tutta vostra, ecco una lista di cinque buoni motivi per cui dovreste acquistarne subito una.

Mantiene la corretta temperatura per il vino

Assicurarsi che il vino sia conservato ad una temperatura idonea è fondamentale per preservare tutti gli aromi e i sapori.

Purtroppo gli sbalzi di temperatura a cui le abitazioni sono soggette non sempre le rendono un ambiente adatto alle bottiglie di vino. Ogni tipologia di vino richiede una specifica temperatura, necessaria per evitare che i polifenoli si dilatino o contraggano. Nello specifico, la temperatura del vino rosso deve essere inferiore ai 20 gradi, mentre per il vino bianco deve essere intorno ai 13 gradi e si scende a 8 gradi nel caso degli spumanti.

Questa breve spiegazione aiuta nel comprendere l’importanza della cantinetta per il vino per la conservazione delle vostre bottiglie preferite. Nel caso siate amanti sia del vino rosso che di quello bianco, è possibile acquistare delle cantinette per vini doppia temperatura così da conservare diverse tipologie in un unico elettrodomestico.

Protegge dalla luce del sole

Il sole è da sempre nemico del buon vino. I suoi raggi ultravioletti, infatti, promuovono la crescita dei radicali liberi all’interno della bottiglia e ciò causa una rapida ossidazione del vino. Come è facile intuire questo processo determina un peggioramento del sapore e degli aromi della bevanda. Per questo motivo quasi tutte le cantinette per vini sul mercato sono realizzate in modo che la luce solare non raggiunga le bottiglie al loro interno.

Controlla l’umidità

Forse non tutti sanno che il vino richiede un’umidità compresa tra il 60% e ll’80%. Questa è anche la ragione per cui spesso viene conservato in cantine interrate dalla muratura particolarmente spessa.

Dato che al giorno d’oggi molte persone non hanno a disposizione cantine o stanze interrate, la cantinetta per vini è la soluzione migliore per tenere sotto controllo l’umidità del vino ed essere certi che le bottiglie mantengano inalterate tutte le loro proprietà organolettiche. Non solo conservazione

Sebbene nell’immaginario comune le cantinette per il vino servano solamente per conservare le bottiglie di vino per mesi o anni, nella realtà sono utili anche per situazioni più immediate. Per esempio, sono perfette per servire il vino ad una temperatura adatta ai propri ospiti durante una cena o un aperitivo in casa.

Esistono cantinette ideate appositamente per la degustazione nel breve termine e che sono quindi focalizzate nel mantenere la temperatura idonea prima dell’apertura della bottiglia. Solitamente questi modelli sono temperati.

Un elemento di design

Oltre ad essere un elettrodomestico funzionale, la cantinetta per il vino può anche diventare un oggetto di arredamento e design nella cucina. I modelli prodotti dalle aziende sono sempre più attenti alle esigenze estetiche dei consumatori e molti spiccano per il loro stile moderno e minimalista perfetto da inserire all’interno delle cucine italiane.

Insomma, se anche voi conservate le vostre bottiglie di vino in frigorifero o in un’anta della credenza, forse è arrivato il momento di acquistare la vostra prima cantinetta dedicata al vino e assicurarvi che le vostre bottiglie mantengano tutte le proprietà organolettiche che fanno del vino italiano uno dei migliori al mondo.

Sul mercato sono presenti modelli in grado di accontentare chiunque per prezzo, dimensioni, consumo energetico o design. Dovete solo scegliere quella più adatta a voi!