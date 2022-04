Le nuove forme del betting online: guida ai pronostici sportivi

Gli sport e le competizioni stanno cambiando. Non nelle regole, non nel numero di giocatori in campo, nelle dimensioni del prato verde, come nel caso del calcio. Oggi, quando si parla di sport a squadre e atleti, non si fa riferimento soltanto a quel che accade in campo, e dunque alla competizione pura tra le squadre che si stanno contendendo uno specifico incontro: ogni competizione sportiva in generale, e calcistica in particolare, com’è noto ai più appassionati e informati, è molto di più.

Il gioco che cambia

L’universo che gira intorno al pallone è fatto da ben più di due squadre che si contendono la vittoria cercando di fare gol nella porta avversaria. Attorno a qualsiasi sport – e il calcio regna incontrastato, in questo ambito – ruota tutto un meccanismo fatto di interessi pubblicitari, dirette televisive, piattaforme dedicate alle più importanti competizioni (e quelle di Serie A, come si può immaginare, fanno gola a molti) e, soprattutto, di tifosi che sono disposti a fare di tutto per le loro squadre del cuore.

Eppure, se tutti questi elementi sono fissi e sempre presenti, si può riscontrare in alcuni di essi (e specialmente nel microcosmo del betting online) una particolare evoluzione, più fedele ai principi della matematica che agli slanci appassionati e alle emozioni del momento. Il mondo del calcio, infatti, sta cambiando, sotto gli scossoni violenti di un nuovo approccio – più scientifico – applicato a tutti i suoi aspetti, con importanti ricadute e conseguenze su scommesse, calciomercato, pronostici sportivi e molto, molto altro.

Una rivoluzione matematica nel calcio

Il nuovo approccio al mondo del calcio è tutto segnato da numeri e percentuali: calcoli e stime di possibili risultati e performance in campo sono affidati all’analisi delle statistiche sportive, sempre più precise e puntuali, sempre più ricche di dati e attente a ogni minima evoluzione degli incontri. L’intervento, in questi casi, è lasciato a delle vere e proprie intelligenze artificiali, capaci di analizzare centinaia di match per estrapolarne milioni di informazioni che vanno ben oltre il mero risultato, poiché si sforzano di quantificare tutti gli aspetti di un incontro, dal possesso palla al numero di tiri in porta, alle percentuali legate alle performance e alle abilità dei singoli giocatori in campo.

La rivoluzione delle analisi delle statistiche sportive sta interessando ormai tutti i principali campionati, ma quelli legati al calcio sono sicuramente i più in vista e i più coinvolti in questo nuovo fenomeno. L’idea di IA capaci di analizzare e fornire dati e pronostici, è ormai alla portata di tutti, con ovvie ricadute sul mondo delle scommesse, delle quote e, dunque, dei pronostici.



Questo processo, infatti, si concretizza anche in applicazioni messe a disposizione degli utenti, capaci di fornire a chiunque abbia effettuato il download centinaia di tipologie di dati (che raggiungono totali vertiginosi, nell’ordine delle decine di milioni tra numeri e percentuali statistiche), tutte accessibili in pochi click, in maniera estremamente intuitiva.

Non è tuttavia detto che i tifosi sappiano leggere questa enorme mole di informazioni. Per questo, le applicazioni più sofisticate mettono a disposizione dell’utente dei servizi e degli algoritmi pensati appositamente per estrapolare dai dati raccolti i pronostici più accurati, raggiungendo percentuali di accuratezza e veridicità estremamente alte. Inoltre, nel caso si decida di rendersi più autonomi dall’algoritmo automatico messo a disposizione dalle app, alcune di queste ultime offrono anche degli schemi di lettura e la possibilità di formarsi nell’analisi delle statistiche, per ottimizzare le proprie strategie di betting e di elaborazione pronostici.

Chiudono il quadro su questa particolare evoluzione – che interessa ormai tutti gli sport più in vista, e non soltanto il calcio – la possibilità di interagire con altri appassionati proprio tramite queste applicazioni, nonché i servizi di assistenza, precisi e puntuali, messi a disposizione di ogni utente.