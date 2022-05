Varazze, inaugurata una panchina bianca per le vittime sul lavoro (FOTO)

Questa mattina insieme ai rappresentanti dell'Anmil di Savona e Varazze, la giunta comunale di Varazze ha inaugurato in piazza Caduti sul Lavoro, in occasione del Primo Maggio, una "panchina bianca" per non dimenticare le vittime del lavoro.

"Il nostro compito è quello di non dimenticare mai chi ha sacrificato la propria vita nel compiere il proprio lavoro - ha detto il sindaco Luigi Pierfederici - Oggi è un giorno di festa ma deve essere anche un giorno di riflessione, soprattutto per chi ha responsabilità civili e di governo".

"Grazie ai tanti cittadini presenti, al presidente ed alla vicepresidente del consiglio comunale, agli assessori ed ai consiglieri comunali" ha concluso il primo cittadino varazzino.