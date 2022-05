Finale, consegnati i lavori di messa in sicurezza di Via Forti di Legnino: entro 90 giorni la conclusione

Avviato ufficialmente nella mattinata di oggi, lunedì 2 maggio, il cantiere per la messa in sicurezza della parte superiore di via Forti di Legnino a Finale, dove un muro di contenimento della strada da tempo dava importanti segnali di cedimento, con l'abbassamento di porzione della sede stradale.

"I residenti della zona ci avevano segnalato questa criticità diversi anni fa - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - Al che il Comune ha incaricato un ingegnere strutturista il quale ha analizzato i movimenti del muro nel tempo attraverso l'uso dei 'vetrini' e uno studio messo da lui in opera".

Il quadro economico complessivo, finanziato a fine del 2021, è di circa 100mila euro e la ditta "mercoledì o al più tardi giovedì", afferma Guzzi, darà il fattivo via ai lavori per un intervento che prevede circa 90 giorni di lavori "anche se si conta nei primi 60 giorni di essere già a buon punto".

"Vi sarà qualche disagio per i residenti della parte alta della via per il quale ci scusiamo, ci sentiamo però di aver eliminato un bel pericolo dimostrando attenzione non solo a piazze e vie, luoghi che si cercano di rendere più ameni di quanto già non siano, ma anche interventi manutentivi fondamentali per la sicurezza della città" conclude Guzzi.