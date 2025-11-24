Consiglio comunale sul termovalorizzatore, il Coordinamento del "No" scende in piazza: "Facciamo sentire la nostra presenza"

Prosegue la mobilitazione contro il progetto del termovalorizzatore a Cairo Montenotte. Il Coordinamento No Inceneritore ha annunciato la propria presenza mercoledì 26 novembre in occasione del Consiglio comunale straordinario dedicato al tema e ad altre questioni ambientali.

L’appuntamento è fissato alle 17.45 davanti al Municipio, con il motto “Facciamo sentire la nostra presenza”. Una chiamata alla partecipazione che riflette le preoccupazioni di cittadini e associazioni sul possibile impatto dell’impianto sul territorio.

Da tempo richiesto dalle opposizioni, il Consiglio comunale si presenta come un momento chiave per discutere pubblicamente un dossier che ha animato il dibattito nella comunità valbormidese negli ultimi mesi.

Al primo punto dell’ordine del giorno ci sarà la linea politica del sindaco sul possibile insediamento dell’impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti sul territorio comunale. Una presa di posizione ufficiale attesa dalle minoranze, che potrebbe segnare una svolta nell’iter amministrativo.

Subito dopo, l’aula discuterà le interrogazioni presentate dalle consigliere di opposizione Giorgia Ferrari e Lisa Tortarolo. Le richieste spaziano dal deposito di materiali nella frazione Rocchetta alla gestione e allo stoccaggio delle ceneri nella zona di Bragno, questioni sulle quali le opposizioni sollecitano risposte puntuali e trasparenti.