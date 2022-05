"Furbetti" del transito e del parcheggio sulle corsie gialle degli autobus: Tpl istruirà ausiliari per multare

Ritorneranno le guardie giurate a bordo, riprenderà il servizio estivo degli autobus per le discoteche e verranno effettuate sanzioni ai "furbetti" del parcheggio sulle corsie gialle.

Queste le novità che sono emerse in comune a Savona nel corso del bilancio sui controlli effettuati a bordo dei mezzi di Tpl dalle polizie locali di Savona-Finale e Loano. Direttore Barusso: come Tpl un migliaio di verbali al mese, l'attività dei nostri verificatori grazie all'ausilio della polizia locale hanno un altro tipo di impatto, vogliamo dare questo senso di sicurezza sui mezzi e spazio alla formazione di ausiliari del traffico che sanzioneranno chi userà e parcheggerà nelle corsie gialle degli autobus.

Dopo le difficoltà dello scorso anno, riprenderà per il periodo estivo, da metà giugno, l'attività delle guardie giurate che saranno a bordo dei mezzi sia di giorno che soprattutto negli orari notturni più a rischio per il personale viaggiante che per gli autisti.

"Abbiamo avviato un bando nazionale interessando le organizzazioni di categoria in tutta Italia ed è in aggiudicazione la gara d'appalto - ha spiegato il direttore di Tpl Giovanni Ferrari Barusso - pre Covid le guardie giurate erano in servizio in 3-4 a serata e in questa stagione vogliamo implementarli per coprire l'intero arco della giornata. Puntando anche a mantenere un monte ore anche in bassa stagione".

"Riprenderà anche il servizio degli autobus per le discoteche, un servizio importante per la sicurezza" ha continuato Ferrari Barusso.

Per evitare invece che le auto occupino o percorrano le corsie riservate agli autobus, Tpl sta pensando di prendere provvedimenti per le sanzioni.

"Vorremmo arrivare ad un tipo di collaborazione per multare dagli autobus chi attraversa le zone gialle di passaggio e gli stalli per gli autobus - ha continuato il direttore di Tpl - dovremo formare gli ausiliari del traffico che dovranno essere autorizzati dal sindaco ad elevare sanzioni".

Sul servizio di trasporto scolastico invece i fondi per la copertura economica delle corse aggiuntive degli autobus dedicate allo scaglionamento di ingressi e uscite causa Covid, sono esauriti, con l'azienda di trasporto pubblico che non riuscirà a far fronte alla fine dell'anno scolastico, se non con un'ultima settimana di corse per gli studenti.

"Sono in corso contatti con il Ministero e Tpl garantirà il servizio per un'ulteriore settimana se non arriveranno finanziamenti regionali o ministeriali, dando la possibilità alle scuole e alle famiglie di organizzarsi. Però per garantire i trasporti fino a fine anno scolastico purtroppo non ci sono risorse, speriamo arrivino" conclude Ferrari Barusso.