Coumboscuro Centre Prouvençal annuncia il bando “Uno terro, uno lengo, un pople 2022”

Il bando del premio “Uno terro, uno lengo, un pople 2022” rientra nelle iniziative del “Decennio Internazionale delle Lingue Indigene” istituito a Parigi il 31 gennaio 2022 dall’Onu e dall’UNESCO con la risoluzione A/RES/74/135, per “richiamare l'attenzione della comunità internazionale sulla progressiva perdita di queste lingue e per adottare misure urgenti per preservarle, rivitalizzarle e promuoverne la conoscenza, usarle in ambito socio-culturale, economico, ambientale e politico per costruire pace, giustizia, sviluppo e riconciliazione nelle nostre società”.

Tale iniziativa si propone a livello mondiale di promuovere e sostenere:

1) una più profonda consapevolezza dell’importanza della diversità linguistica e del multilinguismo migliorerebbe l’azione dei molteplici stakeholders;

2) un riconoscimento legale delle lingue che contribuirebbe a migliorare l’applicazione dei diritti umani in una cornice internazionale;

3) l'integrazione e l'utilizzo delle lingue indigene incrementerebbero la portata funzionale di queste lingue in tutti gli ambiti pubblici;

4) un supporto continuo suddiviso da tutti gli stakeholder attraverso finanziamenti, risorse umane e istituzionali e infrastrutture sarebbe in grado di sostenere l’avanzamento del Decennio Internazionale.

Un decennio impegnativo che, in Italia, fa di questo Premio / concorso un importante promotore. “Uno terro, uno lengo, un pople 2022” è promosso da Coumboscuro Centre Prouvençal e rimane unica iniziativa rivolta ai ragazzi e agli adulti, che attiva e promuove la scrittura e la creatività nelle popolazioni delle valli di Cuneo e Torino. L’iniziativa riveste importanza nel stimolare una creatività contemporanea delle varie parlate alpine tra Piemonte e Provenza.

Dunque: “La lingua come specchio di una comunità della sua cultura, storia e vita”, come afferma Sergio Arneodo, fondatore del Premio.

Prosa, poesia, musica e parole sono voce fragile, ma duratura per testimoniare la vitalità delle multiple espressioni linguistiche “a nosto modo” in questo inizio di “Decennio delle Lingue indigene”.

TLP2022 di letteratura provenzale alpina:

TEMA : libero.

CATEGORIE : fiét/ragazzi (fino a 15 anni) e grand/adulti (oltre i 15 anni).

SEZIONI :

1) poesia 2) prosa 3) parole e musica

“creazione testo+musica” / “musica a commento di testo letterario” / “ testo su musica già esistente”

4) Film – image, documentari, interviste, spettacoli, fiction…

5) Arti figurative, disegno, pittura, scultura... Basto lou clik sezione social

smartphone • Iphone • tablet - interviste, interpretazioni di testi, foto… racconta il tuo paese

PREMI: edizioni in volume, discografiche, video, pubblicazione antologica delle opere

SCADENZA : presentazione degli elaborati, entro il 30 settembre 2022