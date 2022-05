Varazze, il comune pensa di spostare la polizia locale nei locali dell'ex Giudice di Pace

"Abbiamo intenzione di valorizzare il nostro patrimonio comunale, investendo sui locali del Giudice di Pace per andare a creare un nuovo comando della polizia locale".

Il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici lo ha comunicato nell'ultimo consiglio comunale pensando così di dar via allo spostamento degli agenti dall'attuale sede presente nel palazzo del comune allo stabile di via Recagno, fino al 2014 sede del giudice di pace.

"Abbiamo bisogno di cambiare il volto anche della polizia locale facendolo anche con la nuova sede, abbiamo una sala consiliare, i corridoi che sono archivi, il comune ha necessità di allargarsi e vogliamo delocalizzare il comando al di fuori del palazzo comunale allargando lo spazio per gli uffici" prosegue il primo cittadino in merito all'investimento che sarà possibile grazie all'avanzo di amministrazione.

Verrà inoltre spostata nei prossimi mesi la sede della Protezione civile nell'ex magazzino comunale di via Milano a Varazze da via Carducci che era stata inaugurata nel 2017.

"Potrebbe avere spazio di manovra, per la manutenzione dei mezzi e potrebbe essere anche un luogo di presidio costante in un'area soggetta negli ultimi tempi ad atti vandalici. Meritano una sede di tutto rispetto, nei momenti di criticità che abbiamo subito sono sempre stati pronti ed operativi per riuscire a dare una risposta a quelle che sono state le problematiche relative ad alluvioni e frane. E' giusto che il comune investa sulla sicurezza del nostro territorio" aveva spiegato il vicesindaco e l'assessore Filippo Piacentini.

Lo spostamento si unisce al progetto di sviluppo di un nuovo polo scolastico per unire le scuole elementari con l'asilo Quartini creando così un plesso unico proprio tra via Recagno e via Carducci.