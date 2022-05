Trading online: in crescita gli aspiranti investitori, boom di utenti per le piattaforme

Da ormai più di venti anni il trading online rappresenta un corridoio preferenziale per chi intende avvicinarsi al mondo degli investimenti finanziari. Nel corso di tutto questo tempo tantissime persone hanno scelto di fare il grande passo verso i mercati, ma negli ultimi due o tre anni l'aumento degli aspiranti investitori ha viaggiato a ritmi mai visti prima. I dati forniti dai broker ci permettono di apprezzare meglio questo fenomeno.

Nel corso del 2021 gli utenti di eToro sono cresciuti del 121% rispetto all'anno precedente (che già era stato ottimo); nel corso del primo trimestre di questo 2022 XTB ha visto il totale dei suoi iscritti salire del 52,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. Ma i numeri forniti da questi broker (entrambi presenti nella classifica delle migliori piattaforme di trading) sono solo un esempio: giusto per restare in ambito nazionale, secondo le ultime stime i trader attivi sarebbero circa otto milioni!

La scelta del broker per l'aspirante investitore

Per gli aspiranti trader il broker rappresenta il punto di riferimento più importante, in quanto fornisce gli strumenti per accedere ed operare sui mercati finanziari. Per capire quale sia la migliore piattaforma di trading a cui affidarsi si consiglia di leggere la guida presente sul portale tradingonline.top, che mette a confronto le caratteristiche dei principali intermediari attualmente disponibili.

Quella relativa al broker è una delle scelte più rilevanti che l'investitore in erba deve fare.Sono tanti i parametri che devono essere presi in considerazione per arrivare ad una decisione. Prima di tutto bisogna considerare la tipologia di piattaforma che possono esser suddivise in Electronic Communication Network (ECN) e Market Maker, ed il loro livello di sicurezza. A questo proposito è necessario assicurarsi che il soggetto intermediario sia regolamentato, ovvero dotato di una licenza rilasciata da un'autorità di controllo europea e dell'autorizzazione della Consob.

Che caratteristiche deve avere l'intermediario?

Altri fattori su cui bisogna porre l'attenzione prima di scegliere il proprio broker di riferimento sono:

L'entità dei costi , intesi come commissioni e spread.

, intesi come commissioni e spread. I mercati su cui si può accedere e gli asset negoziabili.

La qualità del servizio di assistenza.

La presenza del conto demo e di risorse per la formazione dell'aspirante trader.

e di risorse per la formazione dell'aspirante trader. L'intuitività e gli strumenti della piattaforma.

Non dovrebbe essere un aspetto determinante, ma per chi non ha molti soldi da investire può essere determinante anche l'entità del deposito minimo iniziale. Per fortuna nel corso del tempo la cifra minima con cui è possibile cominciare ad investire si è abbassata notevolmente: in media servono duecento euro per iniziare ad operare sui mercati, ma ci sono anche broker che chiedono cifre inferiori, come ad esempio IQ Option e Capital.com, per i quali sono sufficienti 10 euro.

Le migliori piattaforme di trading online

La lista dei broker che operano in Italia è molto lunga. Secondo gli esperti del sito tradingonline.top, il podio delle migliori piattaforme è composto da eToro, XTB e Markets.com. Con più di venti milioni di utenti, eToro è una delle piattaforme più conosciute ed amate nel mondo: permette di investire in modo iretto su azioni e criptovalute e di operare con i CFD su azioni, indici, materie prime, forex ed ETF. Il Copy Trading è il suo fiore all'occhiello.

XTB è una realtà giovane, ma molto apprezzata soprattutto per l'attenzione che dedica alla formazione dei suoi iscritti. Markets.com è invece uno degli intermediari più esperti: proporne sprad convenienti ed è amatissimo da chi vuole investire nel mercato azionario. Tra le altre piatttaforme di trading più apprezzate è possibile citare anche Capex, Trade.com, Avatrade, Plus500, Libertex, IQ Option, Capital.com, Degiro, IG Markets, Pepperstone, IC Markets e FXPro.