Sicurezza sul lavoro in ambito autostradale, avviato il "tavolo" sulla legge regionale

Si è svolta questa mattina in piazza De Ferrari la riunione con il presidente di Regione Liguria e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per discutere dell’applicazione della legge regionale n.2 del 2020 sulla sicurezza in ambito autostradale.

All’incontro erano presenti il presidente di Regione, insieme al direttore del dipartimento sanità Francesco Quaglia e ai segretari regionali di Cgil, Cisl, Uil Fabio Marante, Paola Bavoso e Fabio Servidei.

Nel corso dell’incontro è stata concordata l’attivazione del ‘Tavolo’ previsto dalla legge, per il quale nelle prossime ore verrà richiesta la designazione di tutti i membri pubblici e delle rappresentanze sociali. Regione ha dato la sua disponibilità a finanziare la legge attraverso la nuova programmazione europea a valere sul Fondo sociale.

Sarà compito del ‘tavolo’ elaborare le proposte concrete e applicabili da parte delle concessionarie sulla sicurezza.

Soddisfazione è stata espressa dalle segreterie delle organizzazioni sindacali sull’avvio della legge, coerente con le esperienze già presenti in Liguria, attraverso opportuni finanziamenti per garantirne la piena applicazione.