Il Parlamento Europeo premia i volontari di Protezione Civile: Giovanni Naso a Roma riceve la pergamena

C’era un “pezzo” di Albenga ieri (26 aprile), nella Sala delle Bandiere del Parlamento Europeo di Roma, dove Giovanni Naso, nella sua qualità di referente del Volontariato Organizzato di Protezione Civile della Regione Liguria, ha ricevuto un “Riconoscimento di Valore per il contributo in Italia e in Europa” dall’europarlamentare Francesca Peppucci, in occasione dell’evento dedicato dal titolo “Il ruolo della Protezione Civile”.

“Il Servizio Nazionale italiano della Protezione Civile svolge un ruolo fondamentale per i cittadini, non solo a livello locale, ma anche europeo. Il Parlamento Europeo ne riconosce il valore e si batte per fornire tutti gli strumenti necessari per continuare a migliorare la prevenzione, la preparazione e la risposta alle crisi – è scritto sulla pergamena consegnata -. I volontari, parte integrante e sostanziale del Sistema di Protezione Civile italiano, si donano senza risparmiarsi alle popolazioni colpite da calamità e garantiscono sempre una presenza rassicurante e un insostituibile sostegno”.

“Si tratta di un importante attestato di stima da parte del Parlamento Europeo nei confronti del volontariato italiano – commenta Giovanni Naso, anche coordinatore dell’unità comunale Antincendio Boschivo e Protezione civile di Albenga -. Sono orgoglioso di aver rappresentato la Liguria e la nostra Albenga, che, con i suoi volontari, è sempre stata presente in tutte le emergenze che purtroppo si sono verificate, dagli incendi boschivi, ai terremoti, a tutti gli eventi critici accaduti in Italia”.

"È stato un onore aver promosso l'incontro 'Il ruolo della Protezione Civile', ed insieme al Ministro Antonio Tajani aver accolto decine di volontari da tutta Italia nell'ufficio del Parlamento europeo di Roma - ha scritto l'onorevole Peppucci sulla sua pagina Facebook -. La Protezione Civile Italiana, con tutta le sue strutture svolge un ruolo centrale nel panorama non solo italiano, ma anche europeo, nel fronteggiare e gestire situazioni di emergenza e crisi. A loro il nostro grazie più sincero per l'importante lavoro che quotidianamente svolgono a fianco di tutte le Istituzioni e cittadini".