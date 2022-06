Albissola, approvate le tariffe Tari. Il comune: "Nonostante l'inflazione galoppante e il caro energia non ci saranno aumenti"

Lunedì scorso nel consiglio comunale di Albissola Marina è stato approvato il Piano Economico Finanziario del 2022 che porta alla definizione della tassa sui rifiuti.

"Nonostante un'inflazione galoppante e un aumento vertiginoso dei costi dell'energia, siamo riusciti, come amministrazione, grazie ad un intenso lavoro con gli uffici che ringraziamo e alla collaborazione del nostro gestore Sat, a non portare aumenti alla tariffa. E non solo, a parità di costi abbiamo ottenuto anche dei servizi aggiuntivi, il più importante, per contrastare l'abbandono dei rifiuti e la maleducazione, la figura di un ecovigile" spiegano dal comune albissolese.

Le scadenze per il pagamento delle tre rate della Tari sono 30 giugno, il 30 settembre (rata unica) e 31 dicembre.