Il gioco silenzioso tra una volpe e il suo cucciolo, l'avvistamento nel Parco dell'Adelasia (VIDEO)

Nel Parco dell’Adelasia, dove la natura mantiene ancora ritmi discreti e spesso difficili da cogliere, la vita selvatica continua a svelarsi in frammenti di grande intensità. Tra questi, è stato ripreso un momento raro e particolarmente tenero, che racconta con immediatezza il legame profondo tra una madre volpe e il suo cucciolo.

Nel filmato il genitore appare tranquillo, seduto tra la vegetazione, in un atteggiamento vigile ma sereno. Il piccolo si avvicina con movimenti rapidi e curiosi, alternando slanci giocosi a pause improvvise, mentre il genitore resta fermo, accogliendolo con calma e tolleranza, in una scena che restituisce tutta la naturale intimità del rapporto tra i due nei primi mesi di vita.

I cuccioli, infatti, trascorrono le prime settimane all’interno della tana, completamente dipendenti dalle cure materne. Solo gradualmente iniziano a uscire e a esplorare l’ambiente circostante, mantenendo però un forte legame con la famiglia. Restano accanto alla madre per diversi mesi, fino a raggiungere l’indipendenza, generalmente tra la fine dell’estate e l’autunno, a seconda del periodo di nascita.

Si tratta di un avvistamento non frequente: le volpi sono animali elusivi, attivi soprattutto al crepuscolo e nelle ore notturne, e difficilmente osservabili da vicino, tanto più quando si tratta di esemplari giovani.