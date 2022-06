Alla residenza "Ruffini" di Finale arriva "L'albero della vita", l'ultima opera dello scultore Mario Nebiolo (FOTO)

Un albero da cui "si stacca" una figura femminile di una madre protesa in un abbraccio al proprio figlio, simbolo delle radici, quelle dei genitori, a cui tutti rimaniamo legati per tutta la vita.

E' l'ultima opera, intitolata appunto "L'albero della vita", dello scultore e medico in pensione, Mario Nebiolo, donata con l'intercessione di Auser Liguria in collaborazione con la Consulta del Volontariato, alla residenza per anziani "Ruffini" e posizionata nel giardino interno della struttura vicino allo spazio ricreativo all'aperto.

All'evento inaugurale, tenutosi nel pomeriggio con un particolare ricordo alla figura del pittore Beppe Rosso, legato alla struttura e ricordato grazie a un suo dipinto che campeggia proprio sulle pareti dello spazio dove si è tenuto un piccolo rinfresco, hanno partecipato non solo l'Amministrazione comunale e le associazioni già citate, ma anche la direzione della residenza rappresentata da Marinella Geremia e l'Asl 2 con la dottoressa Brusa.