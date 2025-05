"Spaccate" notturne nei negozi di Savona: i Carabinieri identificano i responsabili

Lo scorso 6 maggio si sono verificati quattro episodi di furti (consumati e tentati) in esercizi commerciali in Corso Tardy&Benech e Corso Viglienzoni e uno stabilimento balneari, commessi sostanzialmente con lo stesso modus operandi: i ladri, dopo aver danneggiato la vetrata dei locali utilizzando anche come “ariete” un tombino divelto dalla sede stradale, si sono introdotti all’interno dei negozi e hanno rubato il denaro presente nel registratore di cassa, dandosi immediatamente alla fuga.

I Carabinieri della Compagnia di Savona, ben consapevoli dell’allarme sociale creato dal fenomeno che, al di là del danno economico spesso non molto elevato, può generare un forte senso di insicurezza nei cittadini, hanno intensificato ulteriormente i servizi di controllo del territorio, soprattutto negli orari maggiormente interessati dalla problematica, anche con l’impiego di militari in abiti civili e, contemporaneamente, hanno approfondito l’attività investigativa e l’analisi del fenomeno.

Al termine di una rapida e approfondita attività investigativa, i Carabinieri della Compagnia di Savona hanno identificato e deferito all'Autorità Giudiziaria i responsabili dei reati: si tratta di due soggetti, un 34enne marocchino in Italia senza fissa dimora e una 34enne della provincia di Torino, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine per reati dello stesso tipo. Fondamentale per l’individuazione degli indagati è stata l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza comunale e dei vari locali che hanno permesso di identificare e denunciare i due soggetti.

Nel corso delle indagini è emerso che, nel pomeriggio del 5 maggio, le due persone si erano rese responsabili anche di un furto di generi alimentari e bevande alcoliche all’interno del supemercato "Carrefour Express" di via dei Vegerio. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per verificare se i due indagati siano responsabili anche di ulteriori episodi di furti in esercizi commerciali, commessi in provincia negli ultimi mesi.

"Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria" precisano dal Comando Provinciale Carabinieri di Savona.

Ad essere colpiti con veri e propri raid l'attività "Le Bufale di Cuneo" e "La Caffetteria" ex bar "Gio" (in questo caso non erano riusciti ad entrare) di Corso Tardy & Benech, e il ristorante pizzeria "Fuori Luogo" di Corso Viglienzoni nel quale erano stati rubati un centinaio di euro con danno però da 2mila euro. Una telecamera della zona aveva ripreso il malvivente proprio mentre stava rompendo la vetrata del negozio all'angolo con via Carissimo e Crotti intrufolandosi poi all'interno.

Nella stessa notte erano stati colpiti anche i Bagni Marinella. All'interno dello stabilimento balneare, il malvivente, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza intorno alle 3.30, aveva rubato circa 100 euro dal fondo cassa, un monopattino e un Ipad.

Nella notte tra l'8 e il 9 maggio i ladri avevano danneggiato la vetrina del negozio "Baraka" in Corso Italia non riuscendo ad intrufolarsi all'interno.