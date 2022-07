Bayernland, i prodotti senza lattosio per intolleranti

Molte attività hanno saputo distinguersi sul mercato rendendo i propri prodotti memorabili. Ma è altresì importante saper cogliere le esigenze dei consumatori e adeguarsi alle richieste di mercato. È questa la storia di Bayernland, che da oltre 50 anni si occupa di latticini e formaggi distribuendo sugli scaffali dei migliori punti vendita tantissimi prodotti e anche novità. Grazie alla sua ottima rete di distribuzione riesce ad arrivare ovunque in tempi molto brevi, tanto da essere considerata una delle aziende di spicco nel settore caseario. La sua forza? La qualità. Il motivo dell’ottimo sapore dei prodotti è dato dal latte di prima qualità che viene utilizzato in ogni preparazione, frutto del metodo bavarese e dei continui controlli.

Bayernland, dalle linee classiche alle novità

Il suo passato nel settore caseario non ha certo bisogno di presentazioni, Bayernland ha festeggiato e spento le 50 candeline e ha continuato nel suo percorso di successi. Oltre ai bestseller che già conosciamo come mozzarelle, formaggi affettati e burro ha saputo ascoltare le esigenze dei consumatori andando verso un mercato sempre più green e plastic free ma soprattutto con la sua innovativa gamma di prodotti senza lattosio che permettono agli intolleranti di non rinunciare al gusto.

Il latte, ricco di calcio, è un alimento che ci accompagna fin da bambini. Nonostante nelle diete spesso vengano banditi o molto limitati, i formaggi fanno parte dell’apporto proteico buono ricco anche di calcio che fa bene alle ossa. È importante però scegliere una materia prima di qualità: in questo modo potrai essere certo di utilizzare solo prodotti ricercati e con standard molto alti. Il segreto del successo di latticini deliziosi sta chiaramente nella materia prima: il latte viene utilizzato solo di prima qualità, iniziando i lavori di analisi fin dalle fasi di mungitura.

La gamma di prodotti senza lattosio di Bayernland

Secondo alcuni dati forniti dall’Associazione AILI sembrerebbe che circa il 50% degli italiani soffra di intolleranza al lattosio anche se la maggior parte dei pazienti non manifesta sintomi; in modo particolare la diffusione sembrerebbe essere maggiore nel sud Italia e nelle Isole.

Chi ne soffre può iniziare a pensare di dover eliminare del tutto i latticini, questo perché i sintomi dell’intolleranza sono davvero debilitanti. Problemi di digestione, nausea, senso di pienezza e diarrea sono solo alcuni di quelli più comuni. Bayernland ha intercettato questa fascia di mercato e ha creato proprio per loro una gamma di eccellenze: lanciata nel 2018, la linea completa prevede prodotti gustosi che non fanno rinunciare al piacere della tavola ma con meno dello 0,01% di lattosio.

Per rispondere alle esigenze di questa tipologia di clienti, Bayernland ha messo sul mercato Cheddar, Tilsiter, Caciotta, Mozzarelle, Emmental Bavarese ed Edam. Si aggiungono poi il Burro Chiarificato e la Caciottina. Insomma, un ottimo modo per combattere l’intolleranza al lattosio senza rinunciare al sapore gustoso dei formaggi più amati.

La gamma di prodotti eco-friendly

Bayernland con il suo gruppo caseario e 50 anni di esperienza non si limita solamente a proporre prodotti legati al mondo del senza lattosio o quelli classici, di recente ha compreso anche l’importanza di muoversi verso il mondo green. Proprio qualche mese fa è stata lanciata la nuova linea di prodotti con un packaging eco-friendly. Si chiama Deli Fette e al momento è un’esclusiva per la variante Classic, Emmental e Fumè. Se avrà successo probabilmente potrà coinvolgere anche altri prodotti; la forza di questa novità? Questi packaging sono prodotti con meno del 70% di plastica rispetto ad imballaggi tradizionali.

Oltre all’impegno nelle confezioni, l’azienda casearia ha scelto di muoversi verso il rispetto dell’ambiente anche in fase produttiva e coinvolgendo in questa avventura anche i propri fornitori. L’idea è quella di proporre soluzioni in grado di risparmiare energia ed acqua, andando poi a ridurre i rifiuti.