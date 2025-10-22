Strada di scorrimento veloce, scattano le asfaltature: nuovi disagi alla viabilità

Continuano i disagi sulla strada di scorrimento veloce Savona-Quiliano-Vado.

Il risiko di cantieri e limiti di velocità in questi anni ha creato più di un grattacapo e disagi agli automobilisti e motociclisti che ogni giorno si trovano ad affrontare la variante.

La Provincia ha riaggiornato via via in più di un'occasione il cronoprogramma della fine dei lavori tra la rescissione nel dicembre del 2022 del contratto con il raggruppamento temporaneo di imprese che aveva in gestione il cantiere, ricorsi al Tar un nuovo affidamento, i ritardi e i problemi nell'approvigionamento dei materiali e un nuovo finanziamento.

Nel frattempo da lunedì sono scattati gli interventi in direzione Vado all'altezza del campo Dagnino con il traffico che è deviato all'uscita di via Solcasso verso Via Diaz, Via Ferraris con il rientro in Via Sardegna. Nella direzione opposta verso Savona il traffico sarà deviato lungo il percorso alternativo costituito dall'uscita dalla bretella di Via Italia, la rotatoria di Via Italia, la viabilità dell’insediamento commerciale di Via Italia/Via Ferraris, la rotatoria di Via Ferraris e il rientro dalla nuova rampa di accesso.

I lavori prevedono la realizzazione delle asfaltature, con l'occupazione alternata di una sola corsia, in entrambe le semicarreggiate e la realizzazione dei giunti di dilatazione del viadotto sovrastante Via Ferraris.

L'impresa, in occasione della riunione dello scorso 14 ottobre negli uffici della Provincia, alla presenza dei Comuni di Savona e Quiliano e dell'Autorità di Sistema Portuale, ha assicurato che, contestualmente alle lavorazioni sul piano stradale, sarà anche completata la nuova rampa in uscita che confluisce nella rotatoria di Via Ferraris, da poter utilizzare prima della chiusura dell’uscita su Via Sardegna.