"Amareggiati e stanchi dei turisti maleducati, meritiamo rispetto e considerazione"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"In merito all'articolo pubblicato sul vostro giornale in cui appare un cartello su una vetrina di un negozio di Varazze, mi sento in dovere di dire che purtroppo sono davvero numerosi gli episodi di mancanza di rispetto dei turisti nei confronti della popolazione locale. Molti negozianti avrebbero parecchi esempi da raccontare".

"Sono una cittadina e non negoziante, ma anch'io ho sentito ad esempio nei bar frasi pesanti in cui veniamo accusati di essere 'provinciali' o 'paesani', 'voi di qui non sapete', 'sfaticati', 'incapaci' o 'periferici'. Ormai gli esempi non si contano più, chi ascolta deve vendere e stringere i denti, ma non si può farlo per sempre".

"Meritiamo rispetto e considerazione. Siamo italiani, apparteniamo allo stesso mondo interconnesso e non al terzo mondo solo perché viviamo in una cittadina della riviera ligure (Liguria/Europa). Siamo amareggiati e stanchi. Forse andrebbe fatto un articolo in cui si invitano i maleducati turisti che si sentono in terra di conquista a tenere un comportamento che è dovuto in ogni caso e di sicuro in casa d'altri".

Marina Cardelli (Varazze)