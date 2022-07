Pieve di Teco, il plauso del sindaco Alessandri per i premi ottenuti da 'I Cattivi di cuore': "Orgoglioso dei nostri cittadini onorari"

“Orgoglioso del risultato ottenuto dai nostri cittadini onorari che hanno portato in alto nel panorama nazionale il nome dell’ intera provincia di Imperia”. Così il sindaco di Pieve di Teco, Alessandro Alessandri, in merito al trionfo della compagnia teatrale ‘I cattivi di cuore’ a Foligno nell’ambito del festival “I trinci – Città di Foligno”, organizzato dall’Associazione Al Castello, in collaborazione con il comune umbro.

La compagnia imperiese oltre a risultare vincitrice della manifestazione con lo spettacolo 'Il Raccolto' scritto da Giorgia Brusco e interpretato dalla stessa e da Chiara Giribaldi, ha portato a casa innumerevoli riconoscimenti. Il premio per il più alto gradimento del pubblico, il premio 'le ali della mariposa' assegnato dalla giuria giovani, il premio per la migliore regia a Gino Brusco, il premio per il miglior allestimento scenografico, la menzione speciale per il testo a Giorgia Brusco e il premio come migliori attrici non protagoniste alle giovanissime Ilaria Pettinelli e Federica Chichi (12 e 17 anni) alunne della scuola di recitazione organizzata dalla compagnia ‘I cattivi di cuore’ e tenuta da Giorgia Brusco.

“Premi più che meritati – prosegue il sindaco Alessandri – che fanno emergere nel panorama nazionale e non solo i nostri talenti. Talenti che la città di Pieve di Teco ha già avuto modo di apprezzare vista la proficua esperienza artistica avviata al teatro Salvini negli anni scorsi. Artisti a 360° che con dedizione e passione si spendono in nome dell’arte e soprattutto registrano numerosi successi e consensi fuori e sulla scena. A loro quindi va il mio plauso e quello dell’intera comunità di Pieve di Teco, conclude il primo cittadino, e un augurio per un futuro ricco di altri prestigiosi riconoscimenti”.