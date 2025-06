Stella, incendio nei boschi vicino alla Madonna del Salto: scatta l'intervento dei Vigili del fuoco

AGGIORNAMENTO DELLE 19.15: L'incendio è in bonifica. Il sindaco Andrea Castellini ha colto l’opportunità per esprimere “un immenso grazie a tutta la macchina operativa antincendio per la straordinaria celerità con cui sono intervenuti! La rapidità in questi interventi è fondamentale e non smetterò mai di ringraziare per il lavoro che, tutti insieme, svolgete per tutelare il nostro meraviglioso e fragile territorio Un ringraziamento speciale alle squadre dei Vigili del Fuoco; all’assessore e ai volontari della Protezione Civile di Stella; ai volontari della Protezione Civile di Varazze; ai Carabinieri Forestali; a tutti i cittadini intervenuti per dare una mano e ovviamente, un plauso ai mezzi di spegnimento aereo. Grazie di cuore a tutti a nome mio ma penso di poter dire a nome di tutta la comunità".

***

Soccorsi mobilitati nel pomeriggio odierno, intorno alle 15:30, nell'entroterra della Valle dell'Erro dove, non molto distante dalla chiesa della Madonna del Salto, si è improvvisamente scatenato un incendio.

Le fiamme, la cui natura al momento non sarebbe ancora ben chiarita, si sono propagate in vicinanza della Ss334 "del Sassello", nel tratto tra le frazioni di Stella di Santa Giustina e San Giovanni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Varazze che hanno immediatamente provveduto a limitare l'estensione del rogo. Dalle prime indicazioni non vi sarebbero stati feriti né danni a manufatti.

IN AGGIORNAMENTO