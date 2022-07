Andora, cittadini della zona Pinamare senza acqua per un black out elettrico

Una parte della zona di Pinamare di Andora questa mattina si è svegliata senz'acqua a causa di un black out elettronico che ha provocato il blocco delle pompe che alimentano alcune vasche dell'acquedotto che si sono svuotate, nonostante il livello sia monitorato da un sistema di telecontrollo collegato con gli uffici di Rivieracqua. La sospensione della corrente, di cui per ora non è nota l'origine, dovrebbe essere avvenuta intorno alle 4.30. L'acqua è tornata nelle case intorno alle 10.00.

"Sono stato avvisato del disservizio direttamente dai cittadini nelle primissime ore della mattina - spiega il sindaco Mauro Demichelis - Rivieracqua è intervenuta su richiesta dei funzionari comunali. Ho già sollecitato alla società consortile chiarimenti per verificare se il disservizio si sarebbe potuto evitare con un intervento più tempestivo visto che proprio per prevenire queste situazioni i pozzi sono telecontrollati da Sanremo. L'incidente è avvenuto in un periodo particolarmente delicato visto il perdurare della siccità. Già da tempo abbiamo chiesto a Rivieracqua di controllare e fornirci dati sui valori di salinità delle acque e sulla frequenza con cui vengono fatti i controlli a tutela della salute pubblica".

La mancanza di energia elettrica ha provocato danni anche al centralino del comune, isolando i telefoni. Messi in crisi per un paio d'ore anche i sistemi informatici del municipio.

Il sindaco di Andora Mauro Demichelis, nelle scorse settimane, ha inviato alcune note a Rivieracqua per conoscere lo stato dei pozzi e ha sollecitato interventi di manutenzione preventivi per evitare ogni calo di pressione.

Anche l'assessore ai Servizi tecnologici Marco Giordano sta monitorando la situazione.

"Visto il periodo siccitoso che coinvolge tutta Italia abbiamo chiesto da tempo aggiornamenti quotidiani a Rivieracqua sul livello delle vasche - aggiunge l'assessore ai servizi tecnologici Marco Giordano - È risaputo che la precaria situazione della condotta imperiese del Roja, può provocare cali di pressione e disservizi anche in alcune zone di Andora soprattutto nelle ore di maggior uso. A scopo precauzionale abbiamo sospeso l'erogazione della casetta dell'acqua. Domani, il comune di Andora parteciperà, in Provincia di Imperia, a un incontro di approfondimento promosso dalla Regione per la verifica della situazione idrica e per conoscere in maniera più dettagliata dai tecnici la situazione di tutta le rete dell’Ato Imperiese di cui facciamo parte”, conclude l'assessore Marco Giordano.