Weekend con la neve? MeteoValbormida: "Da venerdì qualche fiocco, ma senza accumuli significativi. In arrivo temperature invernali"

C’è chi la aspetta con entusiasmo e chi invece la teme per i disagi che porta, ma la neve continua a far parlare di sé. Dopo stagioni fredde con precipitazioni molto ridotte, in queste ore sui social circola la voce che nel weekend possa arrivare la prima neve in Val Bormida. Per fare chiarezza, abbiamo interpellato MeteoValbormida, la community locale seguita da quasi ventimila persone e ormai punto di riferimento per le previsioni della valle.

"Dalla notte appena trascorsa e per i prossimi giorni entrerà da nord una massa d’aria più fredda. Questa corrente colmerà il catino padano, che tenderà a raffreddarsi. Una volta “pieno”, il cuscinetto gelido scendendo dalle aree più basse dell’Appennino prenderà forza e raggiungerà la costa ligure. Avremo quindi ventilazione intensa e fastidiosa per alcuni giorni", spiega MeteoValbormida.

"Il clima, rispetto alle giornate precedenti, diventerà gradualmente invernale, con valori tipici del pieno inverno. In alcune zone valbormidesi potremmo toccare minime inferiori a –5 °C, mentre le massime faticheranno a superare i +10 °C. Insomma, una bella sferzata. A seguire, da venerdì potrebbe arrivare qualche fiocco o una leggera spolverata a bassa quota, ma non aspettiamoci nevicate significative: al momento nessun modello le indica. Per avere accumuli abbondanti nella nostra area servono perturbazioni atlantiche e la formazione di un minimo di bassa pressione sul Mar Ligure con attivazione dello scirocco".

"C’è comunque un vantaggio nel raffreddamento: diminuisce, o addirittura si annulla, il rischio di fenomeni con temporali autorigeneranti. Più freddo significa meno energia. All’inizio i valori termici non scenderanno molto a causa del vento di tramontana che, scendendo dalle Alpi, tende a riscaldarsi leggermente. Questo riscaldamento però si attenuerà di notte, perché l’aria un po’ più umida — quindi più pesante — si deposita negli strati inferiori e il favonio scorre sopra: in queste condizioni le temperature crollano".

"Tornando sulla neve, con buona probabilità la struttura depressionaria influenzerà soprattutto il Centro-Sud. In Val Bormida è possibile un po' di nevischio venerdì sopra i 500 metri circa. Vista la distanza previsionale rimane qualche incertezza, ma la tendenza attuale sembra questa", conclude MeteoValbormida.