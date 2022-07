Celle in lutto per la scomparsa del medico di famiglia Giorgio Granone.

Aveva solo 65 anni il dottore che ha curato alcune generazioni di cellesi e non stanno mancando nelle ultime ore i messaggi di cordoglio di molti suoi ex pazienti, amici e conoscenti.

Nei mesi scorsi Granone era stato sospeso per sei mesi dall'Asl2 per aver deciso di non vaccinarsi e dall'Ordine dei Medici per una denuncia.

Dall'ottobre del 2021 il medico cellese visto che non aveva aderito alla campagna vaccinale l'azienda sanitaria savonese come da prassi lo aveva sospeso dal suo lavoro ma era stato sospeso anche dall'Ordine.