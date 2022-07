Spotorno, anziana scomparsa: ritrovata a Noli dai soccorritori mobilitati per le ricerche

I cinofili spotornesi impegnati in una ricerca persone (immagine di repertorio)

AGGIORNAMENTO ORE 17.30: l'anziana di cui non si avevano più notizie dalle 12 circa è stata rintracciata a Noli e accompagnata al centro COC del municipio spotornese.

Allarme a Spotorno per una donna sulla 70ina, pare originaria del torinese, di cui non si hanno più notizie da alcune ore.

A lanciare l'allarme sono stati i familiari, così per le ricerche, per ora in ambito urbano, sono state immediatamente attivate Croce Bianca spotornese con le sue unità cinofile, Protezione Civile, carabinieri e polizia locale.