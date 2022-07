Malore in spiaggia, vani i soccorsi: un turista 75enne deceduto a Pietra Ligure

Decesso sulle spiagge del savonese nel pomeriggio odierno, intorno alle 17.30, precisamente in un lembo di litorale ad accesso libero di Pietra Ligure, quasi al confine con Borgio Verezzi.

Vittima di un malore, per cui sono stati vani i soccorsi, è stato un turista 75enne di origine piemontese: l'uomo avrebbe accusato un malessere notato dal personale di salvamento dei vicini stabilimenti balneari che hanno lanciato l'allarme al 112 iniziando le manovre del caso.

Dopo poco sono giunti sul posto i militi della Croce Bianca finalese con l'automedica Sierra che per 40 minuti hanno tentato purtroppo invano di rianimare l'uomo, per cui non si è potuto far altro che constatarne il decesso.