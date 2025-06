PS del Santa Corona a rischio depotenziamento, De Vincenzi e Liscio: "Due strutture sì, ma non a scapito del Dea di secondo livello"

"Eccoci nuovamente alle nozze con i fichi secchi o, più precisamente, a gestire la nostra sanità territoriale con la drammatica logica del lenzuolo corto che lascia sempre qualcosa di scoperto e, quando ad esserne colpito è il dipartimento di urgenza - emergenza, la cosa assume toni drammatici. Ancor più alla vigilia di una stagione che, come ogni anno, si presenta caldissima". Così il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il consigliere delegato alla sanità e ai rapporti con l’Ospedale Santa Corona Giovanni Liscio.

"Nulla da obiettare sulla volontà di riaprire un punto di primo intervento ad Albenga ma certe operazioni possono reggersi su numeri certi e sostenibili - continuano De Vincenzi e Liscio - Numeri che in sanità si traducono in medici, infermieri, turni coperti e posti letto garantiti e non depauperando il Pronto Soccorso del Santa Corona di sei medici, con il risultato di chiudere almeno una sala visite delle tre in essere e perdere otto posti letto di degenza dell’osservazione breve intensiva (Obi), con il rischio di rallentare significativamente l’operatività del pronto soccorso, a scapito di tutti. Insomma, dando un servizio adeguato e risposte certe alla popolazione. Questo è, al contrario, quello che oggi verrebbe a mancare con l'istituzione di due presidi".

"Siamo a ribadire ancora una volta, non la contrarietà alle due strutture, ma piuttosto la preoccupazione nel vedere il rischio certo che entrambe lavorino in maniera ridotta e inefficiente. Soprattutto, è bene ricordarlo, a danno del Dea di secondo livello che non può e non deve operare in condizioni di sofferenza oltre a quelle che già si presentano abitualmente in determinati periodi dell'anno dove gli accessi al Pronto soccorso aumentano in maniera considerevole", concludono il sindaco e il consigliere delegato.