Mattinata di incidenti sulle autostrade savonesi: una ragazza ferita in A6, schianto per un'auto in A10

Mattinata di incidenti sulle autostrade savonesi, in particolare tra il levante della provincia e la Val Bormida, dove sono stati due gli interventi della macchina del soccorso fortunatamente in entrambi i casi senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Il primo sinistro, intorno alle 10.30, si è verificato sulla A6 al km 119+600 tra Altare e il bivio per Savona, in direzione mare. A restare coinvolta una ragazza di circa vent'anni soccorsa dai militi della Croce Bianca altarese e trasportata in codice giallo al San Paolo di Savona.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e il personale autostradale, oltre alle Forze dell'Ordine, impegnati poi intorno alle 12 sempre sull'autostrada ma stavolta in A10, tra Savona e Albissola, ancora all'altezza della città capoluogo poco prima della galleria Letimbro.

In questo caso l'autista di un'auto avrebbe perso il controllo della stessa andando a sbattere contro i guardrail, pare senza coinvolgere altre vettura. Anche in questo caso lievi le conseguenze per gli occupanti del mezzo, rimosso poi col carroattrezzi.

Se nel primo caso sono state contenute le conseguenze sul traffico, nel secondo invece diversi i chilometri di coda registratisi, in direzione Genova, con le vetture bloccate diversi minuti per consentire i soccorsi e la rimozione del mezzo.