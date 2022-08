Albenga, 1milione e 430 mila euro per rifare completamente il nido d’infanzia

Albenga va ancora una volta a segno e ottiene 1milione 430 mila euro dal PNRR - missione 4 - per la riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici.

L'Amministrazione comunale, sempre attenta a queste tematiche, ha candidato, infatti, l'asilo nido R. Di Ferro a questa misura per poter realizzare importanti lavori strutturali, di adeguamento antincendio e antisismico, sostituzione di pavimentazione e serramenti, installazione di pannelli solari, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “La nostra Amministrazione continua a mantenere alta l’attenzione sia al reperimento di fondi e finanziamenti (come i fondi PNRR) sia alle generazioni future alle quali vogliamo offrire edifici scolastici adeguati e più sicuri. Dall’inizio del nostro mandato abbiamo già effettuato molti interventi sulle nostre scuole. Oltre a quelli di ordinaria e straordinaria manutenzione abbiamo investito oltre 1 milione e 700mila euro (anche attraverso l’ottenimento di fondi ministeriali) per l’adeguamento sismico e antincendio del Liceo G. Bruno (350mila euro) delle Paccini (710 mila euro) di via degli Orti (710 mila euro). Con il finanziamento di 1 milione e 430mila euro ottenuto per l’asilo nido R. di Ferro andiamo a completare gli interventi di adeguamento sismico e antincendio sui nostri edifici scolastici.”

Continua l’assessore all’edilizia scolastica Silvia Pelosi: “La cifra ottenuta per l’asilo ci permetterà di effettuare importanti lavori strutturali e di adeguamento antisismico e antincendio oltre che di riporre una particolare attenzione all’aspetto dell’efficientamento energetico grazie alla realizzazione di un cappotto termico, l’installazione dei pannelli solari e la sostituzione di tutti i serramenti. Avremo un asilo completamente ristrutturato e rinnovato, all’avanguardia adeguato alle esigenze dei bambini più piccoli. Voglio ringraziare i nostri uffici che stanno operando con molta attenzione e in piena collaborazione con l’Amministrazione su queste tematiche. Grazie ad una squadra unita e compatta anche con i nostri tecnici stiamo ottenendo importanti risultati che cambieranno realmente il futuro dei nostri ragazzi i quali, finalmente, potranno crescere in ambienti scolastici più sicuri e nuovi, adeguati all’altissimo livello educativo garantito dai nostri insegnanti".

Afferma l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia: "Essere riusciti ad accedere anche a questi fondi del PNRR sottolinea ancora una volta l'attenzione dell'Amministrazione sia nei confronti del mondo della scuola si in progetti che cambieranno il volto della città da qui ai prossimi anni. Il nido d’Infanzia R. di Ferro necessitava di importanti interventi strutturali, ma con questo finanziamento riusciremo a rinnovare anche gli interni modificando gli spazi per dare ai nostri bambini ambienti di gioco più idonei, belli e sicuri. Ci adopereremo inoltre per reperire risorse e finanziare l’acquisto di nuovi arredi che si andranno ad aggiungere a quelli già acquistati nel 2021. I lavori, che inizieranno a giugno 2023, prevedono infine un ampliamento dei posti previsti all’asilo che sarà quindi in grado di accogliere più bambini. Stiamo già valutando, insieme agli uffici, che ringrazio per la collaborazione, soluzioni alternative per mantenere il servizio di asilo nido nel periodo di esecuzione dei lavori.”

Ottenuto questo importante finanziamento il cronoprogramma prevede la realizzazione del progetto definitivo esecutivo e l’affidamento dei lavori che inizieranno al termine dell'anno scolastico 2022/23.