Vigili del fuoco mobilitati questo pomeriggio per un’auto che si è incendiata in autostrada, tra Albenga e Borghetto S. Spirito, in direzione Genova.

Il conducente, resosi conto di un’anomalia alla vettura in marcia, è riuscito a portare l’auto in una piazzola, dopodiché è stato lanciato l’allarme ai Vigili del fuoco.

Le fiamme sono state domate dalla squadra di Albenga, intervenuta sul posto poco dopo. Fortunatamente non ci sono stati feriti.