Alassio, litigano per un presunto furto di un cellulare lanciando oggetti: in due denunciati dalla Polizia

Ieri (venerdì 26 giugno, ndr) verso le 7, le Volanti del Commissariato di Alassio sono intervenute a seguito di una segnalazione di una violenta litigata tra due persone nella zona del Pontile Bestoso.

Immediatamente sul posto, gli agenti sono riusciti a individuare i protagonisti della vicenda mentre discutevano animatamente, lanciando anche degli oggetti, con un loro connazionale al quale avrebbero sottratto il telefonino.

I due sono stati quindi segnalati all’Autorità Giudiziaria anche per violazione della normativa sugli stranieri, a seguito della quale sono stati muniti di Ordine del Questore a lasciare il Territorio Nazionale.

L'intervento si inquadra nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio avviato nella nostra provincia da inizio anno.

In questo caso, come nell'episodio verificatosi sempre nella giornata di ieri a Savona (leggi QUI), la Questura savonese sottolinea come, ancora una volta, la rete della sicurezza "partecipata" grazie alle segnalazioni dei cittadini, ha permesso ai poliziotti delle Volanti di intervenire prontamente su situazioni di potenziale pericolo evitando conseguenze ulteriori.