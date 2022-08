Perde il controllo della moto e viene sbalzato fuori strada: centauro in codice giallo al Santa Corona

Disavventura per un giovane di poco meno di trent'anni nel pomeriggio odierno, intorno alle 14.30, mentre percorreva a bordo della sua moto la Sp542 all'altezza di Giusvalla.

Per cause non ben accertate, il giovane conducente ha perso il controllo del proprio mezzo venendo sbalzato al di fuori dalla sede stradale.

Alla richiesta di aiuto hanno risposto i militi della Croce Bianca locale e i Vigili del fuoco, per recuperarlo. Sul posto anche il personale medico dell'elisoccorso Grifo1 che, dopo averlo stabilizzato, lo ha trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure con un trauma addominale ma non in pericolo di vita.