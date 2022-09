Stellanello, i cittadini segnalano la pericolosità della Sp 13 nella frazione San Lorenzo: "Si rischia la vita ogni volta che si attraversa la strada"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione in merito alla situazione di pericolo lungo la Sp 13 della Val Merula, nel tratto da Andora al Passo Cesio nella frazione San Lorenzo : Da anni i cittadini della frazione San Lorenzo, nel comune di Stellanello, segnalano la pericolosità sulla strada provinciale.

Già in passato si erano raccolte le firme per segnalare alla Provincia la pericolosità di questo tratto, l’unica concessione ottenuta dopo anni sono state le realizzazione di due strisce pedonali nei pressi della chiesa di San Lorenzo e nei pressi del ristorante Merula.

La strada provinciale 13 della Val Merula da Andora porta al Passo Cesio, ha nella frazione San Lorenzo un tratto lungo oltre un chilometro composto da due lunghi rettilinei divisi da una leggera curva; questo tratto ha il divieto di velocità di 50km/h, decine sono le famiglia che hanno dalla parte opposta della casa o il parcheggio o l’orto di famiglia.

La strada è sprovvista di marciapiedi e sono stati predisposti solo due attraversamenti pedonali, mancano quelli delle fermate del bus, quelli delle fermate degli scuolabus, quelli per accedere ai parcheggi e quelli per gli orti.

Mancando così tante strisce pedonali in caso di incidente con pedone verrebbe data la colpa sempre al pedone, ma tutte queste famiglie sono obbligate ogni giorno ad attraversare la strada o per accedere alla propria auto o per raggiungere il proprio orto.

E’ naturale per ogni famiglia attraversare spesso la strada, percorso obbligatorio anche solo per salire o scendere dall’autobus di linea o per accompagnare i bambini presso lo scuolabus.

Attraversare la strada ormai è diventato un terno al lotto, macchine, moto, furgoni sfrecciano normalmente a 70-80 km/h.

Non mancano naturalmente passaggi a velocità pazzesche, in alcuni casi gli abitanti della frazione hanno assistito a vere e proprie gare di velocità con moto e macchine che viaggiano a oltre il doppio della velocità consentita.

Fino a oggi a subire le conseguenze di tutto ciò sono stati gli animali domestici; parliamo di decine di cani e gatti che attraversando la strada sono stati uccisi da automobilisti che non rispettavano il codice della strada, l’ultimo episodio è recente e ha portato alla morte di un bellissimo pastore maremmano.

Gli animali sono stati lasciati agonizzanti lungo la strada e le famiglie non hanno potuto far altro che seppellire i loro corpi.

Una ennesima raccolta di firme è stata recentemente inviata al Prefetto dott. Enrico Gullotti e diverse famiglie hanno iniziato a depositare denuncia ai carabinieri.

A oggi nulla è cambiato, moriranno sicuramente altri animali domestici e prima o poi capiterà un incidente anche a qualche pedone.

I cittadini della Frazione di San Lorenzo si sentono abbandonati dal’ Amministrazione Provinciale di Savona che ha in gestione la strada provinciale 13, chiedono al Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri di aggiungere almeno altri 4 attraversamenti pedonali per permettere alle famiglie di attraversare la strada in sicurezza; importanti sarebbero inoltre l’installazione di strumenti idonei a ridurre la velocità.

Alleghiamo la lettera inviata al Prefetto, una delle denunce depositate presso la stazione dei carabinieri di Andora e alcune foto relative alla frazione San Lorenzo e la foto del pastore Nemo.